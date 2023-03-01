Бывшему главе полиции Винницкой области сообщили о подозрении в работе на ФСБ РФ

По версии следствия, Шевцов по собственной инициативе способствовал спецслужбе России в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической обстановки в Украине он передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу, говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый план по проведению диверсионной работы, который предусматривал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. Куратором "проекта" был назначен сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю., говорится в сообщении

По данным следствия, согласно этому плану после терактов должны были состояться показательные задержания виновных и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления, что было бы широко освещено в пропагандистских кремлевских СМИ, говорится в сообщении. Таким образом Москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части ее территории, отмечает СБУ.

Также в СБУ сообщают, что Шевцов собирал данные по объемам и путям поступления в Украину международной военной помощи, для чего пытался сформировать собственную сеть информаторов из бывших работников расформированной милиции, уволенных в 2014 году, говорится в сообщении. Также СБУ отмечает, что Шевцов предлагал ФСБ создать так называемый "первый украинский добровольческий корпус" из пленных украинских военнослужащих.

По версии правоохранителей, Шевцов с привлечением известного прокремлевского пропагандиста разработал медиапроект по псевдопоиску украинских военнопленных., чтобы создать предпосылки для вербовки родственников военных, а также дискредитации политической и военной власти Украины.

Винницкая областная прокуратура добавляет, что следствие установило сотрудничество подозреваемого с лидером и депутатами запрещенной пророссийской партии "Партия Шария".

Также, по данным прокуратуры, Шевцов предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые, по его мнению, могут быть использованы спецслужбами РФ для ведения подрывной деятельности против Украины.

Установлена передача информации о руководителях общественных организаций ветеранов АТО/ООС, пенсионерах подразделений Вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов Украины с их персональными данными и контактами, говорится в сообщении.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Шевцову о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). За такие преступления предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, отмечает Винницкая областная прокуратура.