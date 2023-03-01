Бывшему главе полиции Винницкой области сообщили о подозрении в работе на ФСБ РФ

По версии следствия, Шевцов по собственной инициативе способствовал спецслужбе России в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической обстановки в Украине он передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу, говорится в сообщении.
В СБУ заявили, что Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый план по проведению диверсионной работы, который предусматривал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. Куратором "проекта" был назначен сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю., говорится в сообщении
По данным следствия, согласно этому плану после терактов должны были состояться показательные задержания виновных и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления, что было бы широко освещено в пропагандистских кремлевских СМИ, говорится в сообщении. Таким образом Москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части ее территории, отмечает СБУ.
Также в СБУ сообщают, что Шевцов собирал данные по объемам и путям поступления в Украину международной военной помощи, для чего пытался сформировать собственную сеть информаторов из бывших работников расформированной милиции, уволенных в 2014 году, говорится в сообщении. Также СБУ отмечает, что Шевцов предлагал ФСБ создать так называемый "первый украинский добровольческий корпус" из пленных украинских военнослужащих.
По версии правоохранителей, Шевцов с привлечением известного прокремлевского пропагандиста разработал медиапроект по псевдопоиску украинских военнопленных., чтобы создать предпосылки для вербовки родственников военных, а также дискредитации политической и военной власти Украины.
Винницкая областная прокуратура добавляет, что следствие установило сотрудничество подозреваемого с лидером и депутатами запрещенной пророссийской партии "Партия Шария".
Также, по данным прокуратуры, Шевцов предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые, по его мнению, могут быть использованы спецслужбами РФ для ведения подрывной деятельности против Украины.
Установлена передача информации о руководителях общественных организаций ветеранов АТО/ООС, пенсионерах подразделений Вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов Украины с их персональными данными и контактами, говорится в сообщении.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Шевцову о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). За такие преступления предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, отмечает Винницкая областная прокуратура.
В 2016 году Шевцова подозревали в госизмене. В конце февраля пользователи соцсетей обнародовали совместную фотографию Шевцова с российским боксером и депутатом Николаем Валуевым, а также фотографии его сына на фоне российской оккупационной техники в Крыму. Кроме того, стало известно, что супруга Шевцова состояла в группах "Клуб друзей Путина", "Русский мир" за Путина" и "Антимайдан" в социальной сети "Одноклассники".
Шевцов был задержан сотрудниками СБУ вечером 17 марта. По информации правоохранителей, он пытался бежать в Россию. Ему выдвинули подозрение в государственной измене.
Руководитель Нацполиции Украины (на то время) Хатия Деканоидзе отстранила Шевцова от работы на время проведения служебной проверки. 14 марта она подписала его рапорт об отставке. На должность главы винницкой полиции Шевцов проработал полтора месяца.
Вечером 20 марта закончился процессуальный срок содержания его под стражей, поэтому, согласно закону, его освободили, а в тот же день прокуратура закрыла его дело.