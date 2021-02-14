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Суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области, подозреваемого в госизмене

Верховный Суд признал противоправным приказ Нацполиции об увольнении экс-главы полиции Винницкой области Антона Шевцова с должности.

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17 марта Шевцов был задержан сотрудниками СБУ
17 марта Шевцов был задержан сотрудниками СБУ
Фото: vinnitsaok.com.ua

Верховный Суд восстановил в должности бывшего главу полиции Винницкой области Антона Шевцова, которого подозревали в госизмене. Об этом 12 февраля сообщило Бюро судебной информации со ссылкой на постановление Кассационного административного суда.

Коллегия судей признала противоправным приказ Нацполиции от 14 марта 2016 года об увольнении Шевцова с должности.

Также Шевцов просил выплатить ему почти 62 тыс. грн за время вынужденного прогула, но эту часть иска отправили на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева.

Как отмечают журналисты, активисты общественной организации "Автомайдан-Винница", местные волонтеры и бывшие участники добровольческих батальонов области требовали отставки и ареста Шевцова, поскольку нашли свидетельства того, что полицейский в 2014 году проявил благосклонность оккупационной российской власти – принял участие в "параде Победы" в Севастополе, на котором также присутствовал российский президент Владимир Путин.

Кроме того, пользователи соцсетей обнародовали совместную фотографию Шевцова с российским боксером и депутатом Николаем Валуевым, а также фотографии его сына на фоне российской оккупационной техники в Крыму. Также стало известно, что супруга Шевцова состояла в группах "Клуб друзей Путина", "Русский мир" за Путина" и "Антимайдан" в социальной сети "Одноклассники".

Тогдашняя руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе отстранила Шевцова от работы на время проведения служебной проверки. 14 марта 2016 года она подписала его рапорт об отставке. На должности главы винницкой полиции Шевцов проработал полтора месяца.

17 марта Шевцов был задержан сотрудниками СБУ. По информации правоохранителей, он пытался бежать в Россию. Ему выдвинули подозрение в государственной измене.

Вечером 20 марта закончился процессуальный срок содержания его под стражей, поэтому, согласно закону, его освободили, а в тот же день прокуратура закрыла его дело.

Теги: Винницкая область, полиция, Антон Шевцов
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