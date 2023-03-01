В Днепре разоблачили банду, которая занималась разбоем под видом теробороны, ее могла прикрывать полиция – ГБР

"Семь жителей Днепра представлялись военнослужащими территориальной обороны города и требовали у своих жертв деньги. Злоумышленники в большинстве своем нападали на граждан по местам их проживания. Они пытали потерпевших, требуя отдать денежные средства и имущество", – говорится в сообщении.

В одном из случаев, по информации ГБР, члены группировки выломали дверь и ворвались в квартиру, после чего начали избивать ее жильцов и требовать $2 тыс.

"Чтобы получить деньги, нападавшие просверлили руку потерпевшему его же шуруповертом. После этого они обыскали квартиру и забрали все понравившиеся им вещи. В то же время, не получив денег, члены банды связали потерпевшим руки и отвезли в гаражи, где продолжили избивать и требовать наличные", – сообщает ГБР.

По данным следствия, награбленное имущество подозреваемые распределяли между собой и распоряжались им по собственному усмотрению.

"При сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины проверяется причастность работников полиции к сокрытию тяжкого и особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины)", – заявили в бюро.

Следователи провели 21 обыск, изъяли множество оружия, боеприпасов, взрывчатки, вещи потерпевших и другие доказательства противоправной деятельности.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении по фактам незаконного лишения свободы с причинением потерпевшим физических страданий, совершенного по предварительному сговору, разбоя в условиях военного положения, а также вымогательства (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).