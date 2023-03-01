ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Днепре разоблачили банду, которая занималась разбоем под видом теробороны, ее могла прикрывать полиция – ГБР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Семи фигурантам сообщили о подозрении, следователи проверяют причастность полицейских к сокрытию преступлений
Семи фигурантам сообщили о подозрении, следователи проверяют причастность полицейских к сокрытию преступлений
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции разоблачили банду из города Днепра, которая занималась разбоем, заявляет пресс-служба ГБР.

"Семь жителей Днепра представлялись военнослужащими территориальной обороны города и требовали у своих жертв деньги. Злоумышленники в большинстве своем нападали на граждан по местам их проживания. Они пытали потерпевших, требуя отдать денежные средства и имущество", – говорится в сообщении.

В одном из случаев, по информации ГБР, члены группировки выломали дверь и ворвались в квартиру, после чего начали избивать ее жильцов и требовать $2 тыс.

"Чтобы получить деньги, нападавшие просверлили руку потерпевшему его же шуруповертом. После этого они обыскали квартиру и забрали все понравившиеся им вещи. В то же время, не получив денег, члены банды связали потерпевшим руки и отвезли в гаражи, где продолжили избивать и требовать наличные", – сообщает ГБР. 

По данным следствия, награбленное имущество подозреваемые распределяли между собой и распоряжались им по собственному усмотрению.

"При сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины проверяется причастность работников полиции к сокрытию тяжкого и особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины)", – заявили в бюро. 

Следователи провели 21 обыск, изъяли множество оружия, боеприпасов, взрывчатки, вещи потерпевших и другие доказательства противоправной деятельности.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении по фактам незаконного лишения свободы с причинением потерпевшим физических страданий, совершенного по предварительному сговору, разбоя в условиях военного положения, а также вымогательства (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). 

Теги: оружие, полиция, пытки, деньги, преступление, Государственное бюро расследований, вымогательство, Национальная полиция, подозрение, избиение, обыски, имущество, разбой, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
Галина ГРИШИНА
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко после общественных протестов
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко после общественных протестов
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
Галина ГРИШИНА
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Галина ГРИШИНА
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
Галина ГРИШИНА
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
Галина ГРИШИНА
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Галина ГРИШИНА
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (76224)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (61284)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (50652)
4
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (42838)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (35514)
6
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (35253)
7
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (33850)
8
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (23901)
 
 
 
 