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Суд вынес приговор двум подозреваемым в убийстве двух девушек в Киеве – прокуратура

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Суд рассматривал уголовное производство, открытое по трем статьям Уголовного кодекса
Суд рассматривал уголовное производство, открытое по трем статьям Уголовного кодекса
Фото: pixabay.com

Мужчину, который, по данным следствия, убил в Киеве в январе 2020 года двух девушек, суд приговорил к пожизненному заключению, а его сообщницу – к 13 годам лишения свободы. Об этом 20 июня проинформировала в Telegrаm Киевская городская прокуратура.

"Суд объявил обвинительный приговор двум лицам по обвинению в совершении умышленного убийства двух девушек, изуродованные тела которых 4 января 2020 года обнаружили в квартире в Подольском районе столицы. [...] Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщница – к 13 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина и его сообщница на несколько дней арендовали в столице на Подоле однокомнатную квартиру и пригласили туда девушек 2000-го и 2003 года рождения якобы для совместного отдыха.

"В силу молодого возраста и отсутствия жизненного опыта девушки согласились на предложение. В квартире подозреваемые напали на потерпевших, поскольку у последних были при себе мобильные телефоны, недорогие украшения и деньги. Во время нападения злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку и не менее 28 целенаправленных ударов – в шею ее 16-летней подруге", – рассказали в прокуратуре.

Девушки скончались на месте, а злоумышленники скрылись.

Через два дня их задержали в Одессе на железнодорожном вокзале.

"Кроме того, следствием установлено, что 28 декабря 2019 года подозреваемые, преследуя корыстные мотивы, совершили нападение на еще одного жителя столицы", – объяснили в прокуратуре.

Уголовное производство, в котором фигурировали подозреваемые, было открыто по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 115 (преднамеренное противоправное причинение смерти двум лицам, совершенное по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц);
  • ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, сопряженное с опасным для жизни и здоровья насилием и с угрозой применения такого насилия (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с причинением тяжких телесных повреждений);
  • ст. 186 (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Контекст:

Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве 8 января 2020 года.

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