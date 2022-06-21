Суд вынес приговор двум подозреваемым в убийстве двух девушек в Киеве – прокуратура

"Суд объявил обвинительный приговор двум лицам по обвинению в совершении умышленного убийства двух девушек, изуродованные тела которых 4 января 2020 года обнаружили в квартире в Подольском районе столицы. [...] Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщница – к 13 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина и его сообщница на несколько дней арендовали в столице на Подоле однокомнатную квартиру и пригласили туда девушек 2000-го и 2003 года рождения якобы для совместного отдыха.
"В силу молодого возраста и отсутствия жизненного опыта девушки согласились на предложение. В квартире подозреваемые напали на потерпевших, поскольку у последних были при себе мобильные телефоны, недорогие украшения и деньги. Во время нападения злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку и не менее 28 целенаправленных ударов – в шею ее 16-летней подруге", – рассказали в прокуратуре.
Девушки скончались на месте, а злоумышленники скрылись.
Через два дня их задержали в Одессе на железнодорожном вокзале.
"Кроме того, следствием установлено, что 28 декабря 2019 года подозреваемые, преследуя корыстные мотивы, совершили нападение на еще одного жителя столицы", – объяснили в прокуратуре.
Уголовное производство, в котором фигурировали подозреваемые, было открыто по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве 8 января 2020 года.