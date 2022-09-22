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ПЗРК, гранатометы и 23 автомата Калашникова. СБУ сообщила о задержании банды, которая грабила людей под видом полицейских

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СБУ задержала пять человек, один из них несовершеннолетний
СБУ задержала пять человек, один из них – несовершеннолетний
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины в ходе спецоперации в Харькове обезвредила преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершала разбойные нападения. Об этом СБУ 21 сентября сообщила в Facebook.

Банда совершала вооруженные нападения на дома граждан, вымогала деньги и ценности. Нападавшие запугивали людей оружием, угрожали и предпринимали насильственные действия, говорится в сообщении.

В составе группы выявлены рецидивисты, в том числе ранее судимые за умышленные убийства.

СБУ отмечает, что члены банды действовали под видом правоохранителей. Всего задержано пять человек: трое – после совершения разбойного нападения, еще двое – при попытке скрыть огнестрельное оружие. Кроме того, один из фигурантов объявлен в розыск.

Правоохранители опубликовали список того, что изъяли в ходе обыска у фигурантов:

  • переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой;
  • четыре противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами к ним;
  • 23 автомата Калашникова с боекомплектом;
  • восемь пистолетов Макарова и Стечкина;
  • 87 боевых гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН и РДГ-2Б;
  • подрыватель к противотанковой мине;
  • глушители к автоматам Калашникова;
  • около 12 тыс. патронов к стрелковому оружию;
  • тактическая амуниция с символикой полиции.
Задержанным и разыскиваемым сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей, а одному из них, несовершеннолетнему, – в виде домашнего ареста.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02baSeoSBHVLqNxh14X51jibZPe8KY4eRfNAXL4JVAiCeNEbkjbc1wrVGcsshuciNAl

Теги: СБУ, Харьков, арест, ограбление, подозрение, разбой
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