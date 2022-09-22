ПЗРК, гранатометы и 23 автомата Калашникова. СБУ сообщила о задержании банды, которая грабила людей под видом полицейских

Банда совершала вооруженные нападения на дома граждан, вымогала деньги и ценности. Нападавшие запугивали людей оружием, угрожали и предпринимали насильственные действия, говорится в сообщении.
В составе группы выявлены рецидивисты, в том числе ранее судимые за умышленные убийства.
СБУ отмечает, что члены банды действовали под видом правоохранителей. Всего задержано пять человек: трое – после совершения разбойного нападения, еще двое – при попытке скрыть огнестрельное оружие. Кроме того, один из фигурантов объявлен в розыск.
Правоохранители опубликовали список того, что изъяли в ходе обыска у фигурантов:
Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей, а одному из них, несовершеннолетнему, – в виде домашнего ареста.