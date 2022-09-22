ПЗРК, гранатометы и 23 автомата Калашникова. СБУ сообщила о задержании банды, которая грабила людей под видом полицейских

СБУ задержала пять человек, один из них – несовершеннолетний Фото: Служба безпеки України / Facebook

Банда совершала вооруженные нападения на дома граждан, вымогала деньги и ценности. Нападавшие запугивали людей оружием, угрожали и предпринимали насильственные действия, говорится в сообщении.

В составе группы выявлены рецидивисты, в том числе ранее судимые за умышленные убийства.

СБУ отмечает, что члены банды действовали под видом правоохранителей. Всего задержано пять человек: трое – после совершения разбойного нападения, еще двое – при попытке скрыть огнестрельное оружие. Кроме того, один из фигурантов объявлен в розыск.

Правоохранители опубликовали список того, что изъяли в ходе обыска у фигурантов:

переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой;

четыре противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами к ним;

23 автомата Калашникова с боекомплектом;

восемь пистолетов Макарова и Стечкина;

87 боевых гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН и РДГ-2Б;

подрыватель к противотанковой мине;

глушители к автоматам Калашникова;

около 12 тыс. патронов к стрелковому оружию;

тактическая амуниция с символикой полиции.

Задержанным и разыскиваемым сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей, а одному из них, несовершеннолетнему, – в виде домашнего ареста.