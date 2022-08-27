СБУ задержала банду, которая помогала оккупантам в Бучанском районе

Об этом 26 августа сообщил пресс-центр СБУ.
"В начале полномасштабного вторжения России злоумышленники ориентировали захватчиков на территории и "подсказывали" геолокации для обустройства огневых позиций вражеской артиллерии, в том числе среди жилых домов, – говорится в сообщении. – Также они помогали оккупантам в оборудовании блокпостов, пулеметных точек и мест дислокации российской техники".
Кроме того, задержанные сдавали россиянам адреса пребывания активных участников сопротивления вооруженной агрессии РФ.
"Именно по таким "наводкам" захватчики врывались в дома местных жителей и похищали людей. К потерпевшим применяли насилие и угрозы физической расправы", – подчеркнули в СБУ.
Как указали в спецслужбе, участники группировки также патрулировали территорию одного ЖК, фактически удерживая в заложниках жителей комплекса.
Правоохранители установили, что в состав группы входили несколько жителей Киевской области, в случае захвата региона они планировали получить "назначение" в оккупационной администрации.
После освобождения Киевской области от оккупантов участники группировки скрывались на территории одного из ЖК Бучанского района. В ходе обысков по их адресам проживания правоохранители обнаружили оружие.
"Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – резюмировали в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.
2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В Бучанской общине, по информации горсовета на 9 августа, нашли тела 419 убитых людей.