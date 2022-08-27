СБУ задержала банду, которая помогала оккупантам в Бучанском районе

В ходе обысков по адресам проживания участников группировки правоохранители обнаружили оружие, отметили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

Об этом 26 августа сообщил пресс-центр СБУ.

"В начале полномасштабного вторжения России злоумышленники ориентировали захватчиков на территории и "подсказывали" геолокации для обустройства огневых позиций вражеской артиллерии, в том числе среди жилых домов, – говорится в сообщении. – Также они помогали оккупантам в оборудовании блокпостов, пулеметных точек и мест дислокации российской техники".

Кроме того, задержанные сдавали россиянам адреса пребывания активных участников сопротивления вооруженной агрессии РФ.

"Именно по таким "наводкам" захватчики врывались в дома местных жителей и похищали людей. К потерпевшим применяли насилие и угрозы физической расправы", – подчеркнули в СБУ.

Как указали в спецслужбе, участники группировки также патрулировали территорию одного ЖК, фактически удерживая в заложниках жителей комплекса.

Правоохранители установили, что в состав группы входили несколько жителей Киевской области, в случае захвата региона они планировали получить "назначение" в оккупационной администрации.

После освобождения Киевской области от оккупантов участники группировки скрывались на территории одного из ЖК Бучанского района. В ходе обысков по их адресам проживания правоохранители обнаружили оружие.

"Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – резюмировали в СБУ.

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