ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала банду, которая помогала оккупантам в Бучанском районе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ходе обысков по адресам проживания участников группировки правоохранители обнаружили оружие, отметили в СБУ
В ходе обысков по адресам проживания участников группировки правоохранители обнаружили оружие, отметили в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку, которая сотрудничала с российскими военными во время временной оккупации Бучанского района.

Об этом 26 августа сообщил пресс-центр СБУ.

"В начале полномасштабного вторжения России злоумышленники ориентировали захватчиков на территории и "подсказывали" геолокации для обустройства огневых позиций вражеской артиллерии, в том числе среди жилых домов, – говорится в сообщении. – Также они помогали оккупантам в оборудовании блокпостов, пулеметных точек и мест дислокации российской техники".

Кроме того, задержанные сдавали россиянам адреса пребывания активных участников сопротивления вооруженной агрессии РФ.

"Именно по таким "наводкам" захватчики врывались в дома местных жителей и похищали людей. К потерпевшим применяли насилие и угрозы физической расправы", – подчеркнули в СБУ.

Как указали в спецслужбе, участники группировки также патрулировали территорию одного ЖК, фактически удерживая в заложниках жителей комплекса.

Правоохранители установили, что в состав группы входили несколько жителей Киевской области, в случае захвата региона они планировали получить "назначение" в оккупационной администрации.

После освобождения Киевской области от оккупантов участники группировки скрывались на территории одного из ЖК Бучанского района. В ходе обысков по их адресам проживания правоохранители обнаружили оружие.

"Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – резюмировали в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В Бучанской общине, по информации горсовета на 9 августа, нашли тела 419 убитых людей.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оружие, захват, оккупация, заложники, Киевская область, агрессия, артиллерия, правоохранители, блокпост, Буча, война России против Украины, подозрение, обыски, назначение, Служба безопасности Украины, измена, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (116632)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (42150)
3
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (35571)
4
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (35141)
5
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (30515)
6
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (26777)
7
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (20108)
8
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео (17611)
 
 
 
 