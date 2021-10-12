В Киеве задержали группу людей, которые "обпаивали" граждан и обворовывали их. Один из потерпевших умер – полиция

Правоохранители задержали четверых мужчин и женщину.

"Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из пострадавших", – сообщил заместитель начальника полиции Киева - начальник следственного управления Дмитрий Шумейко.

В ходе обысков полиция изъяла флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 чт. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Следователи намерены сообщить задержаным о подозрении и просить суд арестовать их.

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Видео: поліція Києва / YouTube



