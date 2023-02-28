ГБР, Нацполиция и "Новая почта" заявили, что усилили борьбу с пересылкой наркотиков

Правоохранители обнаружили, что к деятельности наркосетей могут быть причастны спецслужбы России Скриншот: Державне бюро розслідувань / YouTube

"В частности, правоохранители усиливают контроль за содержанием отправлений и превентивные меры по предотвращению пересылки через сеть отделений и почтоматов "Новой почты". В последние месяцы бюро во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачило несколько мощных и разветвленных сетей по изготовлению и распространению наркотических средств. Деятельность всех преступных групп была заблокирована", – заявили в бюро.

Правоохранители обнаружили, что к деятельности наркосетей могут быть причастны спецслужбы России.

"Чтобы более эффективно и оперативно прекращать деятельность наркосетей, Государственное бюро расследований совместно с Нацполом и "Новой почтой" разработало комплекс мер, направленный на невозможность использования мощностей компании в деятельности злоумышленников. Противодействие активизировано на всех уровнях и во всех регионах. ГБР и дальше будет жестко прекращать подобную деятельность, а тем, кто будет помогать врагу, будут выноситься самые суровые приговоры", – подчеркнули в ГБР.

В бюро призвали сообщать по номеру 044 300 27 07 о фактах изготовления и распространения наркотиков.

"Это относительно легкие деньги с безумными рисками, а удовольствие временное и разрушает жизнь!" – предупредили в Госбюро расследований.

ВИДЕО