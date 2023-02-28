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ГБР, Нацполиция и "Новая почта" заявили, что усилили борьбу с пересылкой наркотиков

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Правоохранители обнаружили, что к деятельности наркосетей могут быть причастны спецслужбы России
Правоохранители обнаружили, что к деятельности наркосетей могут быть причастны спецслужбы России
Скриншот: Державне бюро розслідувань / YouTube

Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины сообщили, что при поддержке "Новой почты" значительно активизируют противодействие незаконному обороту наркотиков в Украине и принимают меры, чтобы наркотики не отправляли через сеть компании. Об этом ГБР сообщило 27 февраля на своем сайте.

"В частности, правоохранители усиливают контроль за содержанием отправлений и превентивные меры по предотвращению пересылки через сеть отделений и почтоматов "Новой почты". В последние месяцы бюро во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачило несколько мощных и разветвленных сетей по изготовлению и распространению наркотических средств. Деятельность всех преступных групп была заблокирована", – заявили в бюро.

Правоохранители обнаружили, что к деятельности наркосетей могут быть причастны спецслужбы России.

"Чтобы более эффективно и оперативно прекращать деятельность наркосетей, Государственное бюро расследований совместно с Нацполом и "Новой почтой" разработало комплекс мер, направленный на невозможность использования мощностей компании в деятельности злоумышленников. Противодействие активизировано на всех уровнях и во всех регионах. ГБР и дальше будет жестко прекращать подобную деятельность, а тем, кто будет помогать врагу, будут выноситься самые суровые приговоры", – подчеркнули в ГБР.

В бюро призвали сообщать по номеру 044 300 27 07 о фактах изготовления и распространения наркотиков.

"Это относительно легкие деньги с безумными рисками, а удовольствие временное и разрушает жизнь!" – предупредили в Госбюро расследований. 

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Теги: наркотики, почта, Новая почта, правоохранители, спецслужбы, Государственное бюро расследований, Национальная полиция
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