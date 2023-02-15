В Запорожье обнаружили крупный центр производства наркотиков из опиумного мака – ГБР

Во время обыска изъято около одной тонны маковой соломки и оборудование для фасовки Фото: dbr.gov.ua

По информации ведомства, в Запорожье действовал подпольный "завод" по производству наркотических веществ из соломки опиумного мака. Производство маскировали в нежилых помещениях и гаражах.

Наркотики из этого центра, по данным следствия, большими партиями отправлялись заказчикам по всей Украине. Так, именно оттуда шел товар, об изъятии которого в Харькове в октябре 2022 года сообщало ГБР. Там нашли более 1,5 тонны соломки опийного мака, из которой можно было изготовить около 100 тыс. доз наркотиков стоимостью не менее 25 млн грн.

Во время обыска на запорожском наркопроизводстве изъято около одной тонны маковой соломки, огнестрельное и холодное оружие, оборудование для фасовки наркотиков, а также черные списки наркодельцов.

Один из предполагаемых организаторов преступного бизнеса задержан. Ему объявлено подозрение в организации производства и сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное следствие устанавливает других фигурантов и каналы поставок наркотических средств.