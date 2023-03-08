США не видят признаков подготовки Беларуси к вторжению в Украину – Кирби

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют более ощутимо поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", – сказал он.
В то же время он подчеркнул, что Беларусь и так оказывает прямую поддержку российской агрессии.
"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", – сказал Кирби.
Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
4 марта в эфире спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что число российских военных на территории Беларуси не превышает 9–10 тыс. человек.