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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США не видят признаков подготовки Беларуси к вторжению в Украину – Кирби

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Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм, отметил Кирби
Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм, отметил Кирби
Фото: EPA

У США нет разведданных, которые могли бы подтвердить готовность белорусских сил принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине. Об этом на брифинге 7 марта сообщил координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби. Его цитирует "Укрінформ".

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют более ощутимо поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что Беларусь и  так оказывает прямую поддержку российской агрессии.

"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", – сказал Кирби.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны. 

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

4 марта в эфире спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что число российских военных на территории Беларуси не превышает 9–10 тыс. человек

Теги: Россия, США, Украина, Беларусь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, безопасность, войска
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