США не видят признаков подготовки Беларуси к вторжению в Украину – Кирби

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют более ощутимо поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что Беларусь и так оказывает прямую поддержку российской агрессии.

"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", – сказал Кирби.