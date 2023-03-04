Число военных России в Беларуси не превышает 10 тыс. – Госпогранслужба Украины

ГПСУ не фиксируем на территории Беларуси ударной группировки РФ, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины Скриншот: Геннадій Вольфовський / YouTube

"На территории Беларуси находились около 9–10 тыс. российских военных. Это те военные, которые привлечены к совместным учениям с подразделениями Беларуси или которые проходят подготовку на территории Беларуси", – сказал он.

По его словам, часть российских подразделений, которые размещались на территории Беларуси, уже прошли подготовку и начали перемещаться в РФ, а затем их перебрасывают на восток Украины.

"Количество российских военных на территории Беларуси сейчас может уменьшаться или корректироваться, потому что после того, как подразделения все будут выведены на территорию России, скорее всего, туда зайдут новые для того, чтобы там с ними проводилась подготовка. В настоящее время мы не фиксируем на территории Беларуси какой-то ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение на территорию нашей страны", – подчеркнул Демченко.

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