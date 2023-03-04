Число военных России в Беларуси не превышает 10 тыс. – Госпогранслужба Украины

"На территории Беларуси находились около 9–10 тыс. российских военных. Это те военные, которые привлечены к совместным учениям с подразделениями Беларуси или которые проходят подготовку на территории Беларуси", – сказал он.
По его словам, часть российских подразделений, которые размещались на территории Беларуси, уже прошли подготовку и начали перемещаться в РФ, а затем их перебрасывают на восток Украины.
"Количество российских военных на территории Беларуси сейчас может уменьшаться или корректироваться, потому что после того, как подразделения все будут выведены на территорию России, скорее всего, туда зайдут новые для того, чтобы там с ними проводилась подготовка. В настоящее время мы не фиксируем на территории Беларуси какой-то ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение на территорию нашей страны", – подчеркнул Демченко.
Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).
В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.
16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".