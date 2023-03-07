Данилов о выпаде Лукашенко в сторону Зеленского: На сегодняшний день истерика, которая есть в Беларуси и России, будет усиливаться

Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, не выдерживают и на территории России, отметил Данилов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом Данилов сказал 7 марта в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

По мнению Лукашенко, без одобрения Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

"Я могу сказать, что это нервы. Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, не выдерживают и на территории России. Они сейчас безумствуют, не знают, что им делать, как решить вопросы, которые, они считали, они очень быстро могли решить. Более того, с каждым днем становится проблем все больше, не только в России, но и в Беларуси, – прокомментировал Данилов. – На сегодняшний день истерика, которая есть в Беларуси и России, – она будет только усиливаться… Враг понимает, что нет возможности военным путем решить вопрос, будет задействовать так называемый план Б".

По словам секретаря СНБО, "все, что касается "Минска-3", – оно абсолютно неприемлемо для нашего общества".

"Возвращать сюда влияние РФ, возвращать сюда какие-то российские проекты, возвращать сюда медведчуков и всех остальных – это не позволит наш народ… С террористами мы ни о чем договариваться не можем. Это страна-террорист, которая должна соответствующим образом нести ответственность", – резюмировал Данилов.

В МИД категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского.

В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".