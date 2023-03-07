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Данилов о выпаде Лукашенко в сторону Зеленского: На сегодняшний день истерика, которая есть в Беларуси и России, будет усиливаться

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Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, не выдерживают и на территории России, отметил Данилов
Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, не выдерживают и на территории России, отметил Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отреагировал на выпад называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в сторону главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Об этом Данилов сказал 7 марта в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

По мнению Лукашенко, без одобрения Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

"Я могу сказать, что это нервы. Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, не выдерживают и на территории России. Они сейчас безумствуют, не знают, что им делать, как решить вопросы, которые, они считали, они очень быстро могли решить. Более того, с каждым днем становится проблем все больше, не только в России, но и в Беларуси, – прокомментировал Данилов. – На сегодняшний день истерика, которая есть в Беларуси и России, – она будет только усиливаться… Враг понимает, что нет возможности военным путем решить вопрос, будет задействовать так называемый план Б".

По словам секретаря СНБО, "все, что касается "Минска-3", – оно абсолютно неприемлемо для нашего общества".

"Возвращать сюда влияние РФ, возвращать сюда какие-то российские проекты, возвращать сюда медведчуков и всех остальных – это не позволит наш народ… С террористами мы ни о чем договариваться не можем. Это страна-террорист, которая должна соответствующим образом нести ответственность", – резюмировал Данилов.

В МИД категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского.

В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в РБ этот факт поначалу отрицали).

2 марта белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50 во время одного из разведывательных полетов. Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, самолет, СНБО, партизаны, аэродром, террористы, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, взрывы, Алексей Данилов
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