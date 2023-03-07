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"Акт бессилия". В МИД отреагировали на выпад Лукашенко в сторону Зеленского и категорически отвергли его "инсинуации" о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах

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Угрозу нужно искать не в Украине, она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, ответил Николенко на выпад Лукашенко
Угрозу нужно искать не в Украине, она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, ответил Николенко на выпад Лукашенко
Фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Украины "категорически отвергли инсинуации" считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи под Минском.

Соответствующий пост 7 марта написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

По мнению Лукашенко без одобрения президента Украины Владимира Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

"Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России. Угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мир. Она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета", – отметил Николенко.

Он также отреагировал на "грубый персональный выпад", который позволил себе Лукашенко в адрес президента Украины.

"Этот акт бессилия оставим без ответа", – резюмировал представитель МИД Украины.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02qwhbwedpvhJqygZXauoa5i6XhcaH9hidRX1QgiY18m8bNeSM5SwUvbFcLUgdbMJ9l

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в РБ этот факт поначалу отрицали).

2 марта белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50 во время одного из разведывательных полетов. Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, самолет, Минск, партизаны, аэродром, агрессия, угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, взрывы, Олег Николенко, спикер
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