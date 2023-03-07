"Акт бессилия". В МИД отреагировали на выпад Лукашенко в сторону Зеленского и категорически отвергли его "инсинуации" о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах

Угрозу нужно искать не в Украине, она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, ответил Николенко на выпад Лукашенко Фото: depositphotos.com

Соответствующий пост 7 марта написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

По мнению Лукашенко без одобрения президента Украины Владимира Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

"Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России. Угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мир. Она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета", – отметил Николенко.

Он также отреагировал на "грубый персональный выпад", который позволил себе Лукашенко в адрес президента Украины.

"Этот акт бессилия оставим без ответа", – резюмировал представитель МИД Украины.