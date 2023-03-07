"Удар по А-50 – антитеррористический акт". В ОП ответили на заявление Лукашенко в адрес Украины

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – когда с белорусской границы входят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", – заявил он.

Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по * містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2023

Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах самолета А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.