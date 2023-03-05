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В Беларуси КГБ проводит массовые аресты из-за взрывов в Мачулищах – правозащитники

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Правозащитники сообщили об арестах в Беларуси
Правозащитники сообщили об арестах в Беларуси
Фото: pixabay.com

В Минской области Беларуси 4-го и 5 марта сотрудники Комитета государственной безопасности проводят обыски и аресты из-за поврежденного самолета ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) А-50 в Мачулищах. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" в Telegram.

Отмечается, что силовики арестовывают всех, кто преследовался по административно-политическим статьям с 2020-го по 2023 год. Людей после обысков увозят в СИЗО КГБ.

Правозащитникам известно не менее десятка таких случаев, говорится в сообщении.

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

27 февраля были опубликованы спутниковые снимки самолета ДРЛО А-50У, который, вероятно, был поврежден на аэродроме Мачулищи.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси.

Вечером 26 февраля в Мачулищи прилетел военно-транспортный самолет Ил-76, который мог доставлять специалистов или комплект запасных частей для ремонта А-50.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Беларусь, самолет, арест, КГБ, диверсия
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