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Скоро в Беларуси появится пропагандистский фильм об атаке в Мачулищах – посол Украины

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Ответственность за взрывы в Мачулищах брали на себя белорусские партизаны
Ответственность за взрывы в Мачулищах брали на себя белорусские партизаны
Скриншот: BYPOL / Telegram

Белорусские пропагандисты в ближайшее время могут выпустить фильм об атаке на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи. Об этом в интервью LIGA.net, опубликованном 10 марта, предупредил посол в Беларуси Игорь Кизим.

"Были сделаны официальные заявления. Я верю, что начались репрессии. Думаю, надо ждать, что через несколько дней появится пропагандистский фильм обо всех деталях операции. Такие фильмы ничего, кроме смеха, не вызывают", – ответил Кизим на вопрос, что происходило в Беларуси после инцидента с самолетом А-50 в Мачулищах.

Он отметил, что ситуация вокруг атаки на самолет преподносятся как достижение белорусских спецслужб.

"Они должны что-то делать, доказывать свою полезность. Все построено на том, что спецслужбы сегодня имеют основной голос в белорусской политике", – пояснил посол. 

Кизим также верит, что партизанское движение в Беларуси существуют.

"Оппозиция и какие-то партизаны существуют. Это правда. Если [самопровозглашенный президент Александр] Лукашенко дал указание всех искать и наказывать – значит, они есть на самом деле... Что касается поддержки в обществе – трудно сказать. В ситуации террора против населения людям трудно выражать свое мнение. Но в общении с рядовыми гражданами Беларуси чувствую, что поддержка Украины есть. Она негласна. Никто точно не скажет, какой процент белорусов поддерживает сограждан из состава ВСУ", – сказал посол.

Он также подчеркнул, что российский самолет был поврежден при атаке с территории Беларуси, а согласно Чикагской конвенции, военные воздушные суда подлежат принципу экстерриториальности. Таким образом, фактически этот самолет является территорией России, и с территории Беларуси произошло нападение на территорию России.

Контекст:

О повреждении самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ. Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт.

Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

7 марта Лукашенко публично прокомментировал инцидент: заявил, что к этому причастна Украина, и высказал мнение, что без одобрения президента Украины Владимира Зеленского эта операция якобы не могла состояться. По его словам "украинский диверсант и 20 его сообщников" якобы задержаны белорусскими силовиками.   При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

В МИД Украины категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, самолет, пропаганда, фильм, партизаны, аэродром, диверсия, репрессии, спецслужбы, Игорь Кизим, силовики, посол
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