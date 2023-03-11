Скоро в Беларуси появится пропагандистский фильм об атаке в Мачулищах – посол Украины

"Были сделаны официальные заявления. Я верю, что начались репрессии. Думаю, надо ждать, что через несколько дней появится пропагандистский фильм обо всех деталях операции. Такие фильмы ничего, кроме смеха, не вызывают", – ответил Кизим на вопрос, что происходило в Беларуси после инцидента с самолетом А-50 в Мачулищах.
Он отметил, что ситуация вокруг атаки на самолет преподносятся как достижение белорусских спецслужб.
"Они должны что-то делать, доказывать свою полезность. Все построено на том, что спецслужбы сегодня имеют основной голос в белорусской политике", – пояснил посол.
Кизим также верит, что партизанское движение в Беларуси существуют.
"Оппозиция и какие-то партизаны существуют. Это правда. Если [самопровозглашенный президент Александр] Лукашенко дал указание всех искать и наказывать – значит, они есть на самом деле... Что касается поддержки в обществе – трудно сказать. В ситуации террора против населения людям трудно выражать свое мнение. Но в общении с рядовыми гражданами Беларуси чувствую, что поддержка Украины есть. Она негласна. Никто точно не скажет, какой процент белорусов поддерживает сограждан из состава ВСУ", – сказал посол.
Он также подчеркнул, что российский самолет был поврежден при атаке с территории Беларуси, а согласно Чикагской конвенции, военные воздушные суда подлежат принципу экстерриториальности. Таким образом, фактически этот самолет является территорией России, и с территории Беларуси произошло нападение на территорию России.
О повреждении самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ. Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.
В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт.
Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.
7 марта Лукашенко публично прокомментировал инцидент: заявил, что к этому причастна Украина, и высказал мнение, что без одобрения президента Украины Владимира Зеленского эта операция якобы не могла состояться. По его словам "украинский диверсант и 20 его сообщников" якобы задержаны белорусскими силовиками. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".
В МИД Украины категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".