Скоро в Беларуси появится пропагандистский фильм об атаке в Мачулищах – посол Украины

Ответственность за взрывы в Мачулищах брали на себя белорусские партизаны Скриншот: BYPOL / Telegram

"Были сделаны официальные заявления. Я верю, что начались репрессии. Думаю, надо ждать, что через несколько дней появится пропагандистский фильм обо всех деталях операции. Такие фильмы ничего, кроме смеха, не вызывают", – ответил Кизим на вопрос, что происходило в Беларуси после инцидента с самолетом А-50 в Мачулищах.

Он отметил, что ситуация вокруг атаки на самолет преподносятся как достижение белорусских спецслужб.

"Они должны что-то делать, доказывать свою полезность. Все построено на том, что спецслужбы сегодня имеют основной голос в белорусской политике", – пояснил посол.

Кизим также верит, что партизанское движение в Беларуси существуют.

"Оппозиция и какие-то партизаны существуют. Это правда. Если [самопровозглашенный президент Александр] Лукашенко дал указание всех искать и наказывать – значит, они есть на самом деле... Что касается поддержки в обществе – трудно сказать. В ситуации террора против населения людям трудно выражать свое мнение. Но в общении с рядовыми гражданами Беларуси чувствую, что поддержка Украины есть. Она негласна. Никто точно не скажет, какой процент белорусов поддерживает сограждан из состава ВСУ", – сказал посол.

Он также подчеркнул, что российский самолет был поврежден при атаке с территории Беларуси, а согласно Чикагской конвенции, военные воздушные суда подлежат принципу экстерриториальности. Таким образом, фактически этот самолет является территорией России, и с территории Беларуси произошло нападение на территорию России.