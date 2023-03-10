Украина не ведет никаких официальных переговоров с Беларусью о "пакте о ненападении" – посол Украины прокомментировал заявление Лукашенко

"Наш президент четко сказал, что официальные переговоры не ведутся. Кто там общался или не общался, мне сложно сказать", – сказал Кизим.

Он подчеркнул, что Украине действительно не нужен новый фронт вдоль северных границ, и, по его мнению, стоит применять все возможности, чтобы удержать Лукашенко от действий, которые могут нести угрозу.

"Наша главная задача – чтобы с территории Беларуси не было нападения на Украину. И для этого все возможности должны быть использованы. Будь то личный посланник или просто общественная организация – обсудить это можно", – сказал посол.

Он не исключил, что между представителями двух стран могли быть контакты, но подчеркнул, что ему об этом ничего не известно.

"Где эти встречи – в Украине, на площадках ОБСЕ, ООН, привозили ли каких-то эмиссаров? От какой партии? Я не хочу гадать. Есть официальный канал. Он предусматривает привлечение МИД и посла. Такого не было", – подытожил Кизим.

На вопрос, когда он в последний раз видел Лукашенко, посол ответил, что после августа 2020 года (выборов президента Беларуси, которые Украина не признала) все контакты с руководством этой страны были прекращены.

24 января 2023 года Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".