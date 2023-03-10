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Украина не ведет никаких официальных переговоров с Беларусью о "пакте о ненападении" – посол Украины прокомментировал заявление Лукашенко

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Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении"
Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении"
Фото: EPA

Украина не ведет никаких официальных переговоров с Беларусью, возможны контакты лишь на неофициальном уровне. Об этом посол в Беларуси Игорь Кизим сказал в интервью LIGA.net, комментируя утверждение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что Украина якобы предлагает пакт о ненападении.

"Наш президент четко сказал, что официальные переговоры не ведутся. Кто там общался или не общался, мне сложно сказать", – сказал Кизим.

Он подчеркнул, что Украине действительно не нужен новый фронт вдоль северных границ, и, по его мнению, стоит применять все возможности, чтобы удержать Лукашенко от действий, которые могут нести угрозу.

"Наша главная задача – чтобы с территории Беларуси не было нападения на Украину. И для этого все возможности должны быть использованы. Будь то личный посланник или просто общественная организация – обсудить это можно", – сказал посол.

Он не исключил, что между представителями двух стран могли быть контакты, но подчеркнул, что ему об этом ничего не известно.

"Где эти встречи – в Украине, на площадках ОБСЕ, ООН, привозили ли каких-то эмиссаров? От какой партии? Я не хочу гадать. Есть официальный канал. Он предусматривает привлечение МИД и посла. Такого не было", – подытожил Кизим. 

На вопрос, когда он в последний раз видел Лукашенко, посол ответил, что после августа 2020 года (выборов президента Беларуси, которые Украина не признала) все контакты с руководством этой страны были прекращены. 

24 января 2023 года Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

Контекст:

Лукашенко поддерживает Россию в войне против Украины. Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси, несмотря на то, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин за несколько дней до того заверял украинского коллегу, что этого не произойдет. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир  Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

7 марта 2023 года Лукашенко публично прокомментировал инцидент с российским самолетом-разведчиком А-50 на аэродроме в Мачулищах. Вероятно, он был поврежден в результате взрывов 26 февраля. Лукашенко заявил, что к этому причастна Украина, и высказал мнение, что без одобрения Зеленского эта операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

В МИД Украины категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, посольство, переговоры, война России против Украины, посольство Украины, Игорь Кизим, посол
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