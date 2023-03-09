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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Белорусский облсовет заключил соглашение о сотрудничестве с оккупированным РФ Крымом. В МИД Украины ответили

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Спикер МИД заявил о готовящейся ноте протеста для Беларуси
Спикер МИД заявил о готовящейся ноте протеста для Беларуси
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

8 марта правительство Крыма заключило соглашение с Витебским областным исполкомом Беларуси о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Витебского облсовета 8 марта. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал это событие в Facebook.

Он заявил, что соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины.

По словам Николенко, МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на главу Витебского облсовета Александра Субботина, подписавшего соглашение, как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины.

"Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси", – добавил он.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02EV4HGiPMPenLXicYYr7FPWKfUYs1UZnYgU2YPn3gvMS7iTWjp5m2BGYw3eYkMewfl

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, Беларусь, МИД Украины, нота протеста, Олег Николенко
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