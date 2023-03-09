Белорусский облсовет заключил соглашение о сотрудничестве с оккупированным РФ Крымом. В МИД Украины ответили

Спикер МИД заявил о готовящейся ноте протеста для Беларуси Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Он заявил, что соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины.

По словам Николенко, МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на главу Витебского облсовета Александра Субботина, подписавшего соглашение, как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины.

"Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси", – добавил он.