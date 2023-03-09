Белорусский облсовет заключил соглашение о сотрудничестве с оккупированным РФ Крымом. В МИД Украины ответили

Он заявил, что соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины.
По словам Николенко, МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на главу Витебского облсовета Александра Субботина, подписавшего соглашение, как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины.
"Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси", – добавил он.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.