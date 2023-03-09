Лукашенко подписал закон о казни за госизмену в Беларуси

Изменения в закон предусматривают распространение уголовной ответственности за госизмену, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.

"При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания – смертной казни", – говорится в сообщении.

Также законом вводится уголовная ответственность за "пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов".

Контекст:

Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертных приговоров, отметило "Радио Свобода". Правозащитники не раз отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам, добавила "Немецкая волна".

До новых изменений в Беларуси смертная казнь применялась за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек, объяснял "Sputnik Беларусь". В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.

Проект закона о введении смертной казни за госизмену был внесен в парламент Советом министров и принят в первом чтении 7 декабря 2022 года. Оппозиционный Telegram-канал NEXTA тогда писал, что власть делает первый шаг в сторону "массовых расстрелов политических оппонентов". 21 февраля 2023-го законопроект был принят во втором чтении.