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Польша начала укреплять границу с Беларусью

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В феврале в Польше началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью
В феврале в Польше началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью
Фото: Mariusz Błaszczak / Twitter

В четверг, 9 марта, Польша начала укреплять границу с Беларусью и устанавливает там противотанковые ежи. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Министр напомнил, что в феврале в Польше началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью.

"Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", – отметил он.

Контекст:

Летом 2022 года в Польше строители завершили сооружение 140-километрового отрезка заграждения на границе с Беларусью. Заграждение решили поставить после миграционного кризиса в 2021 году, когда через территорию Беларуси в Европу массово нелегально переправлялись мигранты.

В начале 2023 года отношения двух стран еще больше усугубились из-за того, что 7 февраля журналист польского происхождения Анджей Почобут был приговорен белорусским судом к восьми годам лишения свободы, отмечал Euractiv. Варшава считает решение "политически мотивированным". Почобут был осужден за "разжигание ненависти к религиозным и национальным группам и реабилитацию нацизма" после ареста в марте 2021 года, сообщало агентство PAP

С 10 февраля на границе Польши с Беларусью закрылся пункт пропуска "Бобровники – Берестовица", с 21-го Польша закрыла границу для грузоперевозчиков из Беларуси.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Польша, граница, Мариуш Блащак
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