Польша объявила, что закрывает белорусскую границу для грузоперевозчиков из Беларуси

С 10 февраля на границе Польши с Беларусью закрылся пункт пропуска "Бобровники – Берестовица" Фото: ЕРА

"Министр Мариуш Каминский принял решение ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на границе по переходу "Кукурыки – Козловичи". [...] Приостановка движения будет применяться с 21 февраля 2023 года, с 19.00, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков", – сказано в релизе.

Польские власти уточнили, что тот же переход продолжит действовать для легковых автомобилей.

"Белорусские перевозчики могут направляться в Беларусь через Литву и Латвию", – подчеркнули в МИД Польши.

Решение ведомство объясняет "введенными белорусскими властями ограничениями для польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском погранпереходах".

Переход "Кукурыки – Козловичи" был единственным на границе Беларуси и Польши не закрытым для автоперевозчиков, сообщал 10 февраля погранкомитет Беларуси.