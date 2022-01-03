На границе Польши с Беларусью польский патруль забросали камнями и ветками

С территории Беларуси в Польшу пытались проникнуть четыре человека, у двоих из них были кепки, похожие на головные уборы белорусских пограничников. Они разрезали колючую проволоку ножницами и начали бросать в сторону польского патруля камни и ветки, похожие на шесты. Михальская отметила, что нарушители границы задержаны и выдворены в Беларусь.

Позже на том же участке границы польские военные заметили белорусских военных, перерезавших колючую проволоку, рядом в кустах спрятались около 10 мигрантов. При виде польского патруля они покинули приграничный участок.