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На границе Польши с Беларусью польский патруль забросали камнями и ветками

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В Польшу с территории Беларуси пытались проникнуть четыре мигранта
В Польшу с территории Беларуси пытались проникнуть четыре мигранта
Фото: EPA

В районе города Шудзялово (Польша) мигранты попытались перейти белорусско-польскую границу, при этом два человека в штатской одежде забрасывали польских военных, патрулировавших этот участок границы, камнями и ветками. Об этом 3 января проинформировала пресс-секретарь польской пограничной службы лейтенант Анна Михальская, сообщает RMF24.

С территории Беларуси в Польшу пытались проникнуть четыре человека, у двоих из них были кепки, похожие на головные уборы белорусских пограничников. Они разрезали колючую проволоку ножницами и начали бросать в сторону польского патруля камни и ветки, похожие на шесты. Михальская отметила, что нарушители границы задержаны и выдворены в Беларусь.

Позже на том же участке границы польские военные заметили белорусских военных, перерезавших колючую проволоку, рядом в кустах спрятались около 10 мигрантов. При виде польского патруля они покинули приграничный участок.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей силовым образом. Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. 25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Евросоюз.

По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси может оставаться 3–4 тыс. мигрантов, сообщил литовский вещатель LRT.

28 декабря не было зафиксировано ни одной попытки мигрантов нелегально пересечь границу Беларуси и Польши. 

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, мигранты, Евросоюз, нелегалы, граница с ЕС
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