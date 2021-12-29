Мигранты впервые целый день не штурмовали белорусско-польскую границу – погранслужба Польши

"28 декабря на польско-белорусской границе не зафиксировано попыток незаконного проникновения на территорию Польши. На участках [...] в Наревке и Черемхе группы до 30 человек подходили к линии границы, но при виде польских патрулей отошли", – говорится в сообщении.

Wczoraj tj.28.12 na gr.nie stwierdzono * adnej próby nielegalnego przedostania si * na terytorium Polski

Na odcinkach ochranianych przez #placówkaSG w Narewce i Czeremsze grupy licz * ce nawet 30 osób podchodzi * y pod lini * granicy, ale na widok polskich patroli wycofywa * y si * . pic.twitter.com/oxmV9goLcA — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 29, 2021

Пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальска в интервью РАР назвала минувший вторник первым днем миграционного кризиса, когда не было попыток силового пересечения границы с Польшей.

В то же время, сказала она, произошел ряд "тревожных инцидентов". В частности, с белорусской стороны на границе в районе польского села Бяловежа произошла стрельба. Михальская объяснила, что там появилась машина белорусских силовиков и находившиеся в ней люди дважды выстрелили в воздух.

В районе Наревки, по данным спикера польской погранслужбы, мигранты повредили ограждение, так называемую гармошку.

Михальская подчеркнула, что уже утром 29 декабря нелегалы 13 раз за семь часов пытались прорваться в Польшу со стороны Беларуси.