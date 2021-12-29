Мигранты впервые целый день не штурмовали белорусско-польскую границу – погранслужба Польши

"28 декабря на польско-белорусской границе не зафиксировано попыток незаконного проникновения на территорию Польши. На участках [...] в Наревке и Черемхе группы до 30 человек подходили к линии границы, но при виде польских патрулей отошли", – говорится в сообщении.
Wczoraj tj.28.12 na gr.nie stwierdzono * adnej próby nielegalnego przedostania si * na terytorium Polski— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 29, 2021
Na odcinkach ochranianych przez #placówkaSG w Narewce i Czeremsze grupy licz * ce nawet 30 osób podchodzi * y pod lini * granicy, ale na widok polskich patroli wycofywa * y si * . pic.twitter.com/oxmV9goLcA
Пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальска в интервью РАР назвала минувший вторник первым днем миграционного кризиса, когда не было попыток силового пересечения границы с Польшей.
В то же время, сказала она, произошел ряд "тревожных инцидентов". В частности, с белорусской стороны на границе в районе польского села Бяловежа произошла стрельба. Михальская объяснила, что там появилась машина белорусских силовиков и находившиеся в ней люди дважды выстрелили в воздух.
В районе Наревки, по данным спикера польской погранслужбы, мигранты повредили ограждение, так называемую гармошку.
Михальская подчеркнула, что уже утром 29 декабря нелегалы 13 раз за семь часов пытались прорваться в Польшу со стороны Беларуси.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей силовым образом.
Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.
21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Евросоюз.
По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси может оставаться 3–4 тыс. мигрантов, сообщил литовский вещатель LRT.