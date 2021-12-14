Спецслужбы Польши заявили, что во время штурма мигрантами польской границы присутствовал белорусский генерал

Присутствие белорусского генерала во время одного из штурмов мигрантами на польской границе свидетельствует о гибридной операции, заявляют спецслужбы Польши Фото: ЕРА

"Это был человек, который своим поведением привлек внимание наших солдат и пограничников. Он выглядел как человек, направленный туда для каких-то мер по надзору и контролю. Который, казалось, "держал руку на пульсе" относительно того, что происходит на этом участке нашей границы", – отметил Жарин.

По его словам, личность высокопоставленного чиновника удалось установить. Им оказался заместитель начальника белорусской пограничной службы генерал-майор Роман Подлинев.

"На наш взгляд, присутствие такого высокопоставленного чиновника во время атак на польскую границу показывает масштабы причастности белорусских служб к этим действиям. Это ясно показывает, что речь идет о гибридной операции", – заявил Жарин.