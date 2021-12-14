Белорусские службы выдают мигрантам кирпичи и брусчатку для нападения на польских пограничников

На рождественские праздники количество офицеров, несущих службу на границе, не будут менять, сообщили в пресс-службе пограничной службы Польши Фото: Straż Graniczna / Twitter

Камни, которые мигранты бросают в работников пограничной службы, не являются "камнями, найденными в лесу", подчеркнула спикер.

Она сообщила, что в связи с такими атаками пограничникам будут выделены специальные средства защиты.

"Было решено, что офицеры пограничной службы Подляшья, которые несут службу на передовой, должны быть оснащены защитными щитами", – рассказала Михальская.

Она добавила, что полиция выделит пограничникам 100 щитов.

Относительно состава офицеров, несущих службу на границе, пресс-секретарь рассказала, что на праздники его численность не будут менять.

"Эта цифра остается неизменной и в праздники мы ее точно не изменим. Части офицеров планируем разрешить провести праздники дома, а новогоднюю ночь – на дежурстве. Позже эти люди обменяются – чтобы не было, чтобы одна и та же группа людей не была дома во время Рождества и Нового года", – отметила Михальская.