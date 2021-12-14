Белорусские службы выдают мигрантам кирпичи и брусчатку для нападения на польских пограничников

Камни, которые мигранты бросают в работников пограничной службы, не являются "камнями, найденными в лесу", подчеркнула спикер.
Она сообщила, что в связи с такими атаками пограничникам будут выделены специальные средства защиты.
"Было решено, что офицеры пограничной службы Подляшья, которые несут службу на передовой, должны быть оснащены защитными щитами", – рассказала Михальская.
Она добавила, что полиция выделит пограничникам 100 щитов.
Относительно состава офицеров, несущих службу на границе, пресс-секретарь рассказала, что на праздники его численность не будут менять.
"Эта цифра остается неизменной и в праздники мы ее точно не изменим. Части офицеров планируем разрешить провести праздники дома, а новогоднюю ночь – на дежурстве. Позже эти люди обменяются – чтобы не было, чтобы одна и та же группа людей не была дома во время Рождества и Нового года", – отметила Михальская.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.
Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.
21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.