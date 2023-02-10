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Польша закрывает еще один пункт пропуска на границе с Беларусью

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Польша закрыла пункт пропуска "Бобровники Берестовица"
Польша закрыла пункт пропуска "Бобровники – Берестовица"
Фото: EPA

С 10 февраля по инициативе польской стороны на границе Польши с Беларусью закрывается пункт пропуска "Бобровники – Берестовица". Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года от 12.00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", – написал Каминский.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство "не исключает закрытия и других пунктов пересечения границы с Беларусью", сообщил польский телеканал TVP

"Причина этого в том, что напряженность в отношениях с Беларусью нарастает и она используется россиянами и Кремлем", – сказал Моравецкий.

Как отметило агентство Euractiv, теперь работают только два из шести наземных пунктов пропуска на границы Польши и Беларуси. 

В Минске такое решение раскритиковали, отметив, что на это не было причины. 

"После закрытия еще одного польского пункта пропуска ситуация станет катастрофической и может привести к коллапсу в приграничье. Грузовики смогут пересекать границу на польском направлении только через пункт пропуска "Кукурыки – Козловичи", а легковой транспорт – только через пункт пропуска "Тересполь – Брест", – заявили в Пограничном комитете Беларуси. 

Контекст:

Euractiv отметил, что отношения между Польшей и Беларусью обострились 7 февраля, когда журналист польского происхождения был приговорен белорусским судом к восьми годам лишения свободы. Варшава считает решение "политически мотивированным". Анджей Почобут был осужден за "разжигание ненависти к религиозным и национальным группам и реабилитацию нацизма" после ареста в марте 2021 года, сообщило польское государственное информационное агентство PAP

Теги: Беларусь, Польша, граница, Матеуш Моравецкий
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