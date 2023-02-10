Польша закрывает еще один пункт пропуска на границе с Беларусью

"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года от 12.00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", – написал Каминский.

Z uwagi na wa * ny interes bezpiecze * stwa pa * stwa zdecydowa * em o zawieszeniu do odwo * ania od 10 lutego br. od godz. 12:00 ruchu na polsko-bia * oruskim przej * ciu granicznym w Bobrownikach. — Mariusz Kami * ski (@Kaminski_M_) February 9, 2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство "не исключает закрытия и других пунктов пересечения границы с Беларусью", сообщил польский телеканал TVP.

"Причина этого в том, что напряженность в отношениях с Беларусью нарастает и она используется россиянами и Кремлем", – сказал Моравецкий.

Как отметило агентство Euractiv, теперь работают только два из шести наземных пунктов пропуска на границы Польши и Беларуси.

В Минске такое решение раскритиковали, отметив, что на это не было причины.

"После закрытия еще одного польского пункта пропуска ситуация станет катастрофической и может привести к коллапсу в приграничье. Грузовики смогут пересекать границу на польском направлении только через пункт пропуска "Кукурыки – Козловичи", а легковой транспорт – только через пункт пропуска "Тересполь – Брест", – заявили в Пограничном комитете Беларуси.