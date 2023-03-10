ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Си Цзиньпин использует Лукашенко, чтобы продемонстрировать миру: вот это наша ось зла, вот наши подонки и мы их поддерживаем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Яценюк: Лукашенко точно думает, как спасаться
Яценюк: Лукашенко точно думает, как спасаться
Фото: yatsenyuk.org.ua

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал визит белорусского диктатора Александра Лукашенко в Китай и результаты его встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

"Си Цзиньпин использует Лукашенко, чтобы продемонстрировать всему миру, что вот это наша ось зла, это наши подонки и мы их поддерживаем. Каждый из них преследует свои цели", – отметил Яценюк.

Он обратил внимание, что китайский лидер принял Лукашенко на высшем дипломатическом уровне.

"Есть уровень рабочего визита. Вот [канцлер Германии Олаф] Шольц приехал к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену – это был рабочий визит. Дальше есть официальный визит – в принципе, это общая пресс-конференция. А дальше самый высокий уровень визита – это государственный визит. Это выстроенные вооруженные силы, когда есть общая встреча, общая пресс-конференция, обед, ужин. То есть это самый высокий уровень признания. Это все символы дипломатические. Так вот Си Цзиньпин дал самый высокий уровень признания Лукашенко. Непризнанному Европейским союзом, Украиной и рядом стран диктатору. Для чего он это сделал? Он продемонстрировал ЕС, Соединенным Штатам, "Большой семерке": у меня есть своя позиция, и этот подонок – мой подонок", – подчеркнул Яценюк.

Он полагает, что Лукашенко заботится о собственной безопасности.

"Кажется, дела хреновато идут в России, надо думать, как спасаться. Он точно думает об этом. Чтобы вы даже не сомневались. А как спасаться? Играть с Европейским союзом, похоже, не получится. Потому что вся игра закончится в Гааге и там мы будем играть с адвокатами и прокурорами. Нет. А куда бежать? А бежать некуда, кроме Китая. Это очень серьезный игрок. Плюс я не исключаю, что китайцы еще рассматривают вопросы Беларуси как промежуточной станции по поставке или вооружения, или товаров двойного назначения, или как еще один из механизмов обхода санкций. Сложно, потому что Беларусь сама под санкциями, но они тестируют", – сказал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Лукашенко прилетел в Пекин 28 февраля. Визит продлился до 2 марта. Лукашенко и Си Цзиньпин подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу российских санкций путем отправки китайской помощи в Россию через Беларусь.

Перед этим Лукашенко и Си Цзиньпин встречались в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. Во время встречи они договорились повысить уровень отношений двух стран до "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Галина ГРИШИНА
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на нескольких снимках
Мишина показала живот на нескольких снимках
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (157744)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (76803)
3
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (52820)
4
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (51723)
5
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (42304) G
6
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (31595)
7
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (28009)
8
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (25485)
 
 
 
 