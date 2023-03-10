Яценюк: Си Цзиньпин использует Лукашенко, чтобы продемонстрировать миру: вот это наша ось зла, вот наши подонки и мы их поддерживаем

"Си Цзиньпин использует Лукашенко, чтобы продемонстрировать всему миру, что вот это наша ось зла, это наши подонки и мы их поддерживаем. Каждый из них преследует свои цели", – отметил Яценюк.

Он обратил внимание, что китайский лидер принял Лукашенко на высшем дипломатическом уровне.

"Есть уровень рабочего визита. Вот [канцлер Германии Олаф] Шольц приехал к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену – это был рабочий визит. Дальше есть официальный визит – в принципе, это общая пресс-конференция. А дальше самый высокий уровень визита – это государственный визит. Это выстроенные вооруженные силы, когда есть общая встреча, общая пресс-конференция, обед, ужин. То есть это самый высокий уровень признания. Это все символы дипломатические. Так вот Си Цзиньпин дал самый высокий уровень признания Лукашенко. Непризнанному Европейским союзом, Украиной и рядом стран диктатору. Для чего он это сделал? Он продемонстрировал ЕС, Соединенным Штатам, "Большой семерке": у меня есть своя позиция, и этот подонок – мой подонок", – подчеркнул Яценюк.

Он полагает, что Лукашенко заботится о собственной безопасности.

"Кажется, дела хреновато идут в России, надо думать, как спасаться. Он точно думает об этом. Чтобы вы даже не сомневались. А как спасаться? Играть с Европейским союзом, похоже, не получится. Потому что вся игра закончится в Гааге и там мы будем играть с адвокатами и прокурорами. Нет. А куда бежать? А бежать некуда, кроме Китая. Это очень серьезный игрок. Плюс я не исключаю, что китайцы еще рассматривают вопросы Беларуси как промежуточной станции по поставке или вооружения, или товаров двойного назначения, или как еще один из механизмов обхода санкций. Сложно, потому что Беларусь сама под санкциями, но они тестируют", – сказал Яценюк.

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