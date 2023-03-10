Яценюк: Россияне решили законсервировать "Северные потоки". Преступник подтвердил, что именно он совершил преступление

"Видели заявление российского "Газпрома"? Они сказали, что приняли решение консервировать "Северные потоки". Что для меня это означает, как для выпускника юридического факультета? Только одно: преступник подтвердил, что именно он совершил это преступление. Если бы это были не россияне, что бы они делали? Они бы сейчас на весь мир визжали, что они хотят отремонтировать, что им нужна возможность для того, чтобы отремонтировать и поставлять газ в Европу. Они этого не делают и заявили с точностью до наоборот. Потому что они думают, что Европа будет страдать от зависимости от российского газа, не осознавая, насколько все изменилось. Что Европа не просто пережила эту зиму, а она переживет и следующую зиму, и еще много зим она переживет", – подчеркнул Яценюк.
Он считает, что своим решение россияне только подтвердили версию о том, что они сами взорвали свои газопроводы.
"Кто взорвал? Я вам говорил, что это российский "Газпром". И мотивация была, во-первых, чтобы Европа замерзла. Во-вторых, чтобы россиянам не предъявили штрафы, потому что они умышленно закручивали гайки. В-третьих, чтобы найти крайних, показать пальцем на американцев, на украинцев, на кого угодно. Сейчас мы получили четвертый факт. Они сами принимали решение заморозить, законсервировать этот "Северный поток", подтверждая тем, что он им не нужен. Потому они его и взорвали", – убежден Яценюк.
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", совершила в 2022 году "проукраинская группировка". В тот же день в Германии Die Zeit опубликовала материал, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.
8 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что расследование продолжается. "Это очень серьезные вещи… Но речь пока идет о спекуляциях", – отметил Боррель.
В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.