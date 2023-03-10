Яценюк: Россияне решили законсервировать "Северные потоки". Преступник подтвердил, что именно он совершил преступление

Яценюк: Кто взорвал "Северный поток"? Я вам говорил, что это российский "Газпром" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Видели заявление российского "Газпрома"? Они сказали, что приняли решение консервировать "Северные потоки". Что для меня это означает, как для выпускника юридического факультета? Только одно: преступник подтвердил, что именно он совершил это преступление. Если бы это были не россияне, что бы они делали? Они бы сейчас на весь мир визжали, что они хотят отремонтировать, что им нужна возможность для того, чтобы отремонтировать и поставлять газ в Европу. Они этого не делают и заявили с точностью до наоборот. Потому что они думают, что Европа будет страдать от зависимости от российского газа, не осознавая, насколько все изменилось. Что Европа не просто пережила эту зиму, а она переживет и следующую зиму, и еще много зим она переживет", – подчеркнул Яценюк.

Он считает, что своим решение россияне только подтвердили версию о том, что они сами взорвали свои газопроводы.

"Кто взорвал? Я вам говорил, что это российский "Газпром". И мотивация была, во-первых, чтобы Европа замерзла. Во-вторых, чтобы россиянам не предъявили штрафы, потому что они умышленно закручивали гайки. В-третьих, чтобы найти крайних, показать пальцем на американцев, на украинцев, на кого угодно. Сейчас мы получили четвертый факт. Они сами принимали решение заморозить, законсервировать этот "Северный поток", подтверждая тем, что он им не нужен. Потому они его и взорвали", – убежден Яценюк.

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