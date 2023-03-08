В Офисе президента Украины объяснили, кому были выгодны диверсии на газопроводах "Северный поток"

"О мотивах и ожиданиях… Сентябрьские эксцессы на "Северных потоках" произошли на фоне системных попыток РФ "заморозить Европу" и информационно ее напугать накануне зимы. До этого были попытки заблокировать работу "Северных потоков" поломками, которые Россия якобы не могла устранить месяцами. Так кому был выгоден эксцесс?", – написал он.
Про мотиви й очікування… Вересневі ексцеси на NS2 трапилися на тлі системних спроб Рф «заморозити Європу» й інформаційно її налякати напередодні зими. До цього були спроби заблокувати роботу NS2 поломками, які Росія нібито не могла усунути місяцями. То кому був вигідний ексцес?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 8, 2023
7 марта The New York Times со ссылкой на "официальных лиц США" сообщило, что диверсии на "Северном потоке", по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".
СМИ писало, что диверсия якобы была выгодна Украине, так как ранее она выступала против газопровода.
8 марта министр обороны Украины Алексей Резников назвал историю "странной" и заявил, что Украина к диверсии не причастна.
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.
Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
Служба государственной безопасности и прокуратура Швеции 18 ноября сообщили, что на месте происшествия обнаружены "посторонние предметы". Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.