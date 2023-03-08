ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Офисе президента Украины объяснили, кому были выгодны диверсии на газопроводах "Северный поток"

Подоляк напомнил о действиях РФ перед диверсиями на газопроводе
Подоляк напомнил о действиях РФ перед диверсиями на газопроводе
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Диверсия на газопроводах "Северный поток" была выгодна России, отметил 8 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"О мотивах и ожиданиях… Сентябрьские эксцессы на "Северных потоках" произошли на фоне системных попыток РФ "заморозить Европу" и информационно ее напугать накануне зимы. До этого были попытки заблокировать работу "Северных потоков" поломками, которые Россия якобы не могла устранить месяцами. Так кому был выгоден эксцесс?", – написал он.

7 марта The New York Times со ссылкой на "официальных лиц США" сообщило, что диверсии на "Северном потоке", по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".

СМИ писало, что диверсия якобы была выгодна Украине, так как ранее она выступала против газопровода.

8 марта министр обороны Украины Алексей Резников назвал историю "странной" и заявил, что Украина к диверсии не причастна.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. 

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.

Служба государственной безопасности и прокуратура Швеции 18 ноября сообщили, что на месте происшествия обнаружены "посторонние предметы". Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, газ, энергетика, газопровод, Северный поток, диверсия, советник, взрывы, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
Галина ГРИШИНА
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Галина ГРИШИНА
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Галина ГРИШИНА
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
Галина ГРИШИНА
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
Галина ГРИШИНА
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (106527)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (39019)
3
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (34530)
4
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (33375)
5
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (29494)
6
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (26400)
7
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (25839) G
8
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (25259)
 
 
 
 