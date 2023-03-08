В Офисе президента Украины объяснили, кому были выгодны диверсии на газопроводах "Северный поток"

Подоляк напомнил о действиях РФ перед диверсиями на газопроводе Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"О мотивах и ожиданиях… Сентябрьские эксцессы на "Северных потоках" произошли на фоне системных попыток РФ "заморозить Европу" и информационно ее напугать накануне зимы. До этого были попытки заблокировать работу "Северных потоков" поломками, которые Россия якобы не могла устранить месяцами. Так кому был выгоден эксцесс?", – написал он.

Про мотиви й очікування… Вересневі ексцеси на NS2 трапилися на тлі системних спроб Рф «заморозити Європу» й інформаційно її налякати напередодні зими. До цього були спроби заблокувати роботу NS2 поломками, які Росія нібито не могла усунути місяцями. То кому був вигідний ексцес? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 8, 2023

7 марта The New York Times со ссылкой на "официальных лиц США" сообщило, что диверсии на "Северном потоке", по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".

СМИ писало, что диверсия якобы была выгодна Украине, так как ранее она выступала против газопровода.

8 марта министр обороны Украины Алексей Резников назвал историю "странной" и заявил, что Украина к диверсии не причастна.