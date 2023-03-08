В Германии и США отреагировали на заявления СМИ о возможной причастности "проукраинской группы" к диверсиям на "Северных потоках"

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что Вашингтон ожидает завершения расследований, которые продолжаются в Германии, Швеции и Дании.
"Мы должны позволить этим расследованиям завершиться, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть или не быть целесообразными", – сказал он.
Представитель федерального правительства Германии по просьбе прокомментировать публикации СМИ отметил, что эту информацию в Берлине приняли к сведению, но комментировать не будут.
7 марта издание The New York Times со ссылкой на "официальных лиц США" сообщило, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии и не знает ни о каких "проукраинских группах".
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.
Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
Служба государственной безопасности и прокуратура Швеции 18 ноября сообщили, что на месте происшествия обнаружены "посторонние предметы". Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Европейские следователи заявляли, что теракты были преднамеренными, но не говорили, кто, по их мнению, несет за это ответственность, сообщало агентство Reuters.