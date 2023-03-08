В Германии и США отреагировали на заявления СМИ о возможной причастности "проукраинской группы" к диверсиям на "Северных потоках"

Официальные лица высказались о публикациях по поводу диверсии на "Северных потоках" Фото: EPA

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что Вашингтон ожидает завершения расследований, которые продолжаются в Германии, Швеции и Дании.

"Мы должны позволить этим расследованиям завершиться, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть или не быть целесообразными", – сказал он.

Представитель федерального правительства Германии по просьбе прокомментировать публикации СМИ отметил, что эту информацию в Берлине приняли к сведению, но комментировать не будут.

7 марта издание The New York Times со ссылкой на "официальных лиц США" сообщило, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии и не знает ни о каких "проукраинских группах".