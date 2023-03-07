По данным СМИ, "Северный поток" могла взорвать группа украинцев и россиян. В Офисе президента Украины отреагировали

По данным издания, у официальных лиц США нет доказательств того, что к операции причастны президент Украины Владимир Зеленский или его "главные помощники", а также что злоумышленники действовали по указанию топ-чиновников из Украины.
Официальные лица США, изучившие разведданные, заявили, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России – либо их комбинацией. В Вашингтоне подчеркивают, что в этой истории не замешаны ни американские, ни британские граждане.
В статье американского издания отмечается, что именно Украина и ее союзники "имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы", так как "годами выступали против этого проекта".
В США подчеркивают, что "твердых выводов" по поводу убедительности полученных разведкой данных нет.
Источники The New York Times отказались раскрыть характер полученных разведданных.
Также 7 марта в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе. В частности, со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".
При этом не исключается, что речь идет об операции под чужим флагом с целью умышленно указать на Украину как на виновника диверсии.
Согласно озвученным журналистами данным, группа диверсантов состояла из пяти мужчин и одной женщины, у них были поддельные паспорта. В их числе якобы были два водолаза, два помощника, командир и врач. Для операции они использовали арендованную в Польше яхту у компании, "которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам". С ее помощью была заложена взрывчатка на газопроводе, говорят собеседники журналистов.
Якобы судно было впоследствии найдено, на нем обнаружили следы взрывчатки.
На версии о причастности Украины к взрывам на газопроводе отреагировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, вынужден отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации относительно "проукраинских групп по подрыву", – написал он.
Также советник главы ОП повторил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в свое время на вопрос, что произошло с российской атомной подводной лодкой "Курск".
"Что произошло с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой РФ", – отметил Подоляк.
Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо «про- * груп із підриву». Що сталося з «Північними потоками»? «Вони затонули», як кажуть у самій Рф…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2023
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.
Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
Служба государственной безопасности и прокуратура Швеции 18 ноября сообщили, что на месте происшествия обнаружены "посторонние предметы". Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Европейские следователи заявляли, что теракты были преднамеренными, но не говорили, кто, по их мнению, несет за это ответственность, сообщает Reuters.