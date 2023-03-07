По данным СМИ, "Северный поток" могла взорвать группа украинцев и россиян. В Офисе президента Украины отреагировали

По данным издания, у официальных лиц США нет доказательств того, что к операции причастны президент Украины Владимир Зеленский или его "главные помощники", а также что злоумышленники действовали по указанию топ-чиновников из Украины.

Официальные лица США, изучившие разведданные, заявили, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России – либо их комбинацией. В Вашингтоне подчеркивают, что в этой истории не замешаны ни американские, ни британские граждане.

В статье американского издания отмечается, что именно Украина и ее союзники "имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы", так как "годами выступали против этого проекта".

В США подчеркивают, что "твердых выводов" по поводу убедительности полученных разведкой данных нет.

Источники The New York Times отказались раскрыть характер полученных разведданных.

Также 7 марта в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе. В частности, со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".

При этом не исключается, что речь идет об операции под чужим флагом с целью умышленно указать на Украину как на виновника диверсии.

Согласно озвученным журналистами данным, группа диверсантов состояла из пяти мужчин и одной женщины, у них были поддельные паспорта. В их числе якобы были два водолаза, два помощника, командир и врач. Для операции они использовали арендованную в Польше яхту у компании, "которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам". С ее помощью была заложена взрывчатка на газопроводе, говорят собеседники журналистов.

Якобы судно было впоследствии найдено, на нем обнаружили следы взрывчатки.

На версии о причастности Украины к взрывам на газопроводе отреагировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, вынужден отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации относительно "проукраинских групп по подрыву", – написал он.

Также советник главы ОП повторил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в свое время на вопрос, что произошло с российской атомной подводной лодкой "Курск".

"Что произошло с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой РФ", – отметил Подоляк.