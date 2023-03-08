Резников отреагировал на сообщения о якобы причастности Украины к взрывам на "Северных потоках"

Резников: Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия Фото: ЕРА

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил перед началом неформальной встречи министров обороны стран Европейского союза в Швеции, сообщает "Укринформ".

"Для меня это довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование, которое проводится соответствующими властными структурами, выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия", – сказал Резников.

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

Украина не имеет отношения к диверсии, заявили в Офисе президента. В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.