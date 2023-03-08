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Резников отреагировал на сообщения о якобы причастности Украины к взрывам на "Северных потоках"

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Резников: Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия
Резников: Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия
Фото: ЕРА

Украина не причастна к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил перед началом неформальной встречи министров обороны стран Европейского союза в Швеции, сообщает "Укринформ"

"Для меня это довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование, которое проводится соответствующими властными структурами, выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия", – сказал Резников. 

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

Украина не имеет отношения к диверсии, заявили в Офисе президента. В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. 

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.

Служба государственной безопасности и прокуратура Швеции 18 ноября сообщили, что на месте происшествия обнаружены "посторонние предметы". Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Европейские следователи заявляли, что теракты были преднамеренными, но не говорили, кто, по их мнению, несет за это ответственность, сообщало агентство Reuters.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Резников, Северный поток, диверсия, расследование, взрывы, Северный поток – 2
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