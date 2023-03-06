В деле против Шаповалова нет коррупции, суд может его оправдать – глава Минобороны

Алексей Резников: Ему не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яиц, ни моркови, ни капусты Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Я юрист, и моя библия – это Конституция, в которой записан принцип невиновности. Виновным может признать только суд, а не суд Линча. По моей информации, ему [Шаповалову] не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яиц, ни моркови, ни капусты", – сказал он.

По словам Резникова, если в деле против Шаповалова речь идет о закупке бронежилетов, то в этой ситуации нужно разбираться. Он отметил, что предметом исследования в данном случае являются контакты, датированные мартом 2022 года.

"И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль [бронежилетов], а нужно было привезти сотни тысяч", – подчеркнул министр.

Следовательно, сказал Резников, он хочет дождаться завершения следствия и услышать приговор суда: "Ибо он может быть и оправдательным тоже".