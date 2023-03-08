Резников поехал в Швецию на неформальную встречу министров обороны ЕС

"В Швеции началось заседание министров обороны ЕС. Я счастлив быть здесь. Мы поговорим об оружии, скорости в принятии решений и солидарности", – заявил Резников.
Он поблагодарил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и министра обороны Швеции Пола Йонсона за организацию встречи.
Встречу министров обороны страны ЕС анонсировал Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Он заявил, что необходимо решить проблему с нехваткой боеприпасов у ВСУ. Боррель отметил, что страны ЕС должны как можно скорее передать Украине то вооружение, которое сейчас есть в их распоряжении, не ожидая пополнения запасов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.
По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.