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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников поехал в Швецию на неформальную встречу министров обороны ЕС

Резников поехал в Швецию на встречу с министрами обороны стран ЕС
Резников поехал в Швецию на встречу с министрами обороны стран ЕС
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников отправился в Стокгольм (Швеция), где 8 марта состоится неформальная встреча глав Минобороны стран Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В Швеции началось заседание министров обороны ЕС. Я счастлив быть здесь. Мы поговорим об оружии, скорости в принятии решений и солидарности", – заявил Резников.

Он поблагодарил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и министра обороны Швеции Пола Йонсона за организацию встречи.

Встречу министров обороны страны ЕС анонсировал Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Он заявил, что необходимо решить проблему с нехваткой боеприпасов у ВСУ. Боррель отметил, что страны ЕС должны как можно скорее передать Украине то вооружение, которое сейчас есть в их распоряжении, не ожидая пополнения запасов.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Теги: Украина, оружие, Швеция, Алексей Резников, боеприпасы, Стокгольм, Минобороны, Жозеп Боррель, заседание, ЕС
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