Резников поехал в Швецию на неформальную встречу министров обороны ЕС

Резников поехал в Швецию на встречу с министрами обороны стран ЕС Фото: EPA

"В Швеции началось заседание министров обороны ЕС. Я счастлив быть здесь. Мы поговорим об оружии, скорости в принятии решений и солидарности", – заявил Резников.

Он поблагодарил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и министра обороны Швеции Пола Йонсона за организацию встречи.

Встречу министров обороны страны ЕС анонсировал Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Он заявил, что необходимо решить проблему с нехваткой боеприпасов у ВСУ. Боррель отметил, что страны ЕС должны как можно скорее передать Украине то вооружение, которое сейчас есть в их распоряжении, не ожидая пополнения запасов.