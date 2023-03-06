Резников о боеприпасах: У нас в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами

Резников: Россияне думают, что их склады бесконечны, но это не так Фото: EPA

"Мы все нашли. Главное, чтобы все своевременно доезжало. Есть вопросы о возможности отдать нам со складов. Потому что каждая страна, принимающая решение о передаче нам снарядов, уменьшает собственную обороноспособность и параллельно заказывает производство новых у отечественных компаний. Поэтому в пакетах американской помощи многое идет "в течение года", – сказал министр.

Он отметил, что в марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения. В настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, добавил Резников.

"Плюс-минус мы понимаем объемы. Если правильно их использовать, не разбрасываясь, – тогда у нас в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами. Они думают, что их склады бесконечны, но это не так", – сказал он.