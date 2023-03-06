Резников о боеприпасах: У нас в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами

"Мы все нашли. Главное, чтобы все своевременно доезжало. Есть вопросы о возможности отдать нам со складов. Потому что каждая страна, принимающая решение о передаче нам снарядов, уменьшает собственную обороноспособность и параллельно заказывает производство новых у отечественных компаний. Поэтому в пакетах американской помощи многое идет "в течение года", – сказал министр.
Он отметил, что в марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения. В настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, добавил Резников.
"Плюс-минус мы понимаем объемы. Если правильно их использовать, не разбрасываясь, – тогда у нас в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами. Они думают, что их склады бесконечны, но это не так", – сказал он.
ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.
По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.