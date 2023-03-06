ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о боеприпасах: У нас в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Россияне думают, что их склады бесконечны, но это не так
Резников: Россияне думают, что их склады бесконечны, но это не так
Фото: EPA

Украина уже ясно понимает способность каждой страны-партнера по предоставлению боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта.

"Мы все нашли. Главное, чтобы все своевременно доезжало. Есть вопросы о возможности отдать нам со складов. Потому что каждая страна, принимающая решение о передаче нам снарядов, уменьшает собственную обороноспособность и параллельно заказывает производство новых у отечественных компаний. Поэтому в пакетах американской помощи многое идет "в течение года", – сказал министр.

Он отметил, что в марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения. В настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, добавил Резников.

"Плюс-минус мы понимаем объемы. Если правильно их использовать, не разбрасываясь, – тогда у нас в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами. Они думают, что их склады бесконечны, но это не так", – сказал он.

Контекст:

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная помощь, Алексей Резников, боеприпасы, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть G
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон
Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон
Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III
Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
Галина ГРИШИНА
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (67689)
2
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (50903)
3
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию (29172)
4
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (26400)
5
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (25996)
6
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео (8842)
7
"Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей (8733)
8
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео (8697)
 
 
 
 