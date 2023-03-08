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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает ЕС – Резников

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Украине необходимо 90 100 тыс. боеприпасов в месяц, чтобы идти в контрнаступление
Украине необходимо 90–100 тыс. боеприпасов  в месяц, чтобы идти в контрнаступление
Фото: EPA

Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз. Об этом 8 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции. Видео комментария опубликовала пресс-служба Европейского совета.

Резников заявил, что приоритетами для Украины сейчас являются усиление противовоздушной обороны и боеприпасы. Также ВСУ нужны бронетехника и танки, сказал он.

По словам Резникова, проект предложения ЕС о выделении €1 млрд для закупки боеприпасов для сил обороны не покроет нужды армии. 

"Нам нужно больше. Нормально было бы иметь 90–100 тыс. в месяц, чтобы быть готовым отбивать атаки врага и идти в контрнаступление. Нам нужны 155-й и 105-й [каллибры]", – сказал он.

В Стокгольме состоится неформальная встреча глав минобороны стран ЕС. Встречу министров обороны стран ЕС анонсировал Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Он заявил, что необходимо решить проблему с нехваткой боеприпасов у ВСУ. Боррель отметил, что страны ЕС должны как можно скорее передать Украине то вооружение, которое сейчас есть в их распоряжении, не ожидая пополнения запасов.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Теги: Украина, Швеция, Алексей Резников, боеприпасы, Стокгольм, Европейский союз, ВСУ, ЕС
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