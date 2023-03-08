ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает ЕС – Резников

Резников заявил, что приоритетами для Украины сейчас являются усиление противовоздушной обороны и боеприпасы. Также ВСУ нужны бронетехника и танки, сказал он.

По словам Резникова, проект предложения ЕС о выделении €1 млрд для закупки боеприпасов для сил обороны не покроет нужды армии.

"Нам нужно больше. Нормально было бы иметь 90–100 тыс. в месяц, чтобы быть готовым отбивать атаки врага и идти в контрнаступление. Нам нужны 155-й и 105-й [каллибры]", – сказал он.

В Стокгольме состоится неформальная встреча глав минобороны стран ЕС. Встречу министров обороны стран ЕС анонсировал Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Он заявил, что необходимо решить проблему с нехваткой боеприпасов у ВСУ. Боррель отметил, что страны ЕС должны как можно скорее передать Украине то вооружение, которое сейчас есть в их распоряжении, не ожидая пополнения запасов.