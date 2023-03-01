Яценюк о визите Байдена в Киев: Президент Америки прибыл в зону военного конфликта, где нет регулярных войск США. Это впервые в истории

Байден был с визитом в Киеве 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни Фото: EPA

"История творится на наших глазах. Президент США [Джо Байден] прибыл в зону военного конфликта. Это первый визит в истории, когда президент США прибыл в зону военного конфликта, в которой нет регулярных войск США. Были ли президенты США в Афганистане, Вьетнаме? Были. Только там американские войска контролировали воздушное пространство, территорию. Был только один президент Соединенных Штатов, посещавший зону боевых действий. Только он ее посещал у себя на территории во время Гражданской войны в США. И фамилия этого президента Авраам Линкольн", – сказал Яценюк.

Он отметил: то, что Байден вышел в центре Киева, понимая, что в любую секунду может прилететь российская ракета, заслуживает высокого уважения.

"Когда тебе 48 лет, совершить такую поездку – нужно иметь здоровье. А еще нужно выйти и говорить. И он собрался с силами, сделал это, а на следующий день произнес историческую речь в Польше. А ему 80. Это я говорю и о больших политических, и о человеческих измерениях", – добавил Яценюк.

По его мнению, визит Байдена продемонстрировал миру и президенту РФ Владимиру Путину, что от Украины "никто не отступит".

"Они всегда говорят: "Мы будем с Украиной столько, сколько это нужно", – резюмировал бывший глава правительства.

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