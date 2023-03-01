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Яценюк о визите Байдена в Киев: Президент Америки прибыл в зону военного конфликта, где нет регулярных войск США. Это впервые в истории

 
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Байден был с визитом в Киеве 20 февраля в День памяти героев Небесной сотни
Байден был с визитом в Киеве 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни
Фото: EPA

Западные союзники помогают Украине не только выстоять, а победить в войне, которую развязала Россия. Такое мнение высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"История творится на наших глазах. Президент США [Джо Байден] прибыл в зону военного конфликта. Это первый визит в истории, когда президент США прибыл в зону военного конфликта, в которой нет регулярных войск США. Были ли президенты США в Афганистане, Вьетнаме? Были. Только там американские войска контролировали воздушное пространство, территорию. Был только один президент Соединенных Штатов, посещавший зону боевых действий. Только он ее посещал у себя на территории во время Гражданской войны в США. И фамилия этого президента Авраам Линкольн", – сказал Яценюк.

Он отметил: то, что Байден вышел в центре Киева, понимая, что в любую секунду может прилететь российская ракета, заслуживает высокого уважения.

"Когда тебе 48 лет, совершить такую поездку – нужно иметь здоровье. А еще нужно выйти и говорить. И он собрался с силами, сделал это, а на следующий день произнес историческую речь в Польше. А ему 80. Это я говорю и о больших политических, и о человеческих измерениях", – добавил Яценюк.

По его мнению, визит Байдена продемонстрировал миру и президенту РФ Владимиру Путину, что от Украины "никто не отступит". 

"Они всегда говорят: "Мы будем с Украиной столько, сколько это нужно", – резюмировал бывший глава правительства.

Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.

По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после заключительного брифинга по безопасности. Салливан назвал визит Байдена в Киев "беспрецедентным", поскольку это первый случай, когда президент США посетил столицу воюющей страны, в которой американские военные не контролируют критическую инфраструктуру.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Джо Байден, война России против Украины, Авраам Линкольн
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