Яценюк о визите Байдена в Киев: Президент Америки прибыл в зону военного конфликта, где нет регулярных войск США. Это впервые в истории

"История творится на наших глазах. Президент США [Джо Байден] прибыл в зону военного конфликта. Это первый визит в истории, когда президент США прибыл в зону военного конфликта, в которой нет регулярных войск США. Были ли президенты США в Афганистане, Вьетнаме? Были. Только там американские войска контролировали воздушное пространство, территорию. Был только один президент Соединенных Штатов, посещавший зону боевых действий. Только он ее посещал у себя на территории во время Гражданской войны в США. И фамилия этого президента Авраам Линкольн", – сказал Яценюк.
Он отметил: то, что Байден вышел в центре Киева, понимая, что в любую секунду может прилететь российская ракета, заслуживает высокого уважения.
"Когда тебе 48 лет, совершить такую поездку – нужно иметь здоровье. А еще нужно выйти и говорить. И он собрался с силами, сделал это, а на следующий день произнес историческую речь в Польше. А ему 80. Это я говорю и о больших политических, и о человеческих измерениях", – добавил Яценюк.
По его мнению, визит Байдена продемонстрировал миру и президенту РФ Владимиру Путину, что от Украины "никто не отступит".
"Они всегда говорят: "Мы будем с Украиной столько, сколько это нужно", – резюмировал бывший глава правительства.
Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи. Читайте полный текст интервью
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.
По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после заключительного брифинга по безопасности. Салливан назвал визит Байдена в Киев "беспрецедентным", поскольку это первый случай, когда президент США посетил столицу воюющей страны, в которой американские военные не контролируют критическую инфраструктуру.