The New York Times рассказало, что Байден думал о Зеленском год назад

Байден был с визитом в Киеве 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни Фото: EPA

В феврале 2022 года Байден не до конца верил, что Зеленский сможет пережить "российское давление". Команда американского президента предполагала, что Зеленский либо будет убит, либо возглавит правительство в изгнании. Но Зеленский отказался от предложений покинуть Киев и "разозлился" на то, что американцы "сомневаются в решимости Украины".

Также Байдену сперва не нравилось, что украинский президент просил "больше и больше" оружия. Он был "возмущен", что с президентом США "обращаются как с сержантом снабжения".

Летом 2022 года Байден однажды вышел из себя. Он позвонил Зеленскому сообщить о выделении $1 млрд, на что Зеленский заявил о новых потребностях Украины. Также президенту США не нравилось, что украинская сторона больше "просит, чем благодарит".

Позже Байден сказал президенту Украины, что, возможно, будь он в такой ситуация, поступал бы также.

Два лидера с момента начала полномасштабной войны прошли путь, "создав партнерство, которое имеет решающее значение для будущего международного порядка", говорится в материале.

"Понадобились месяцы, чтобы достичь лучшего понимания друг друга и сгладить обиды", – пишет NYT.

Спустя год Байден был рад, что оказался неправ в том, что думал, что Зеленский сдастся или его убьют, пишет издание. Американский лидер был удивлен: оказалось, что Зеленский "не просто комик" и он "жестче, чем кто-либо мог себе представить".

Отношения укрепились в последние месяцы, пишет NYT. Визит Зеленского в Вашингтон перед Новым годом произвел впечатление на Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Фото: EPA

NYT пишет, что во время визита Байдена в Киев 20 февраля накануне годовщине российского вторжения в Украину, американский и украинский президенты было "достаточно" близки, чтобы "фамильярно" спрашивать: "как дети?"

"Вначале это были довольно непростые отношения, и все еще есть определенная неустойчивость, но уже меньше", – сказал изданию бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Он добавил, что администрация Байдена все еще "жалуется, что украинцы неблагодарны".

Кроме того, издание отметило, что в отношениях Байдена и Зеленского неравные интересы. В то же время они оба преследуют важные приоритеты. Зеленского NYT назвало современным [61-м и 63-м премьер-министром Великобритании ] Уинстоном Черчиллем, а Байдена – [32-м президентом США] Франклином Рузвельтом, который собрал так называемый "Арсенал демократии", чтобы вооружить европейских союзников, не втягивая США непосредственно в войну".

Издание также отмечает, что Байден и Зеленский являются "исторически странной парой": 80-летний карьерный политик и 45-летний сатирик, который когда-то играл президента на телевидении, но никогда не работал на государственной службе.

Также NYT подчеркнул, что Байден впервые принял присягу в Сенате за пять лет до рождения Зеленского.