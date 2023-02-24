Байден: Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор [президент РФ Владимир Путин], стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе", – написал он.
По убеждению президента США, "жестокость никогда не сломит волю свободных".
"И Украина никогда не будет победой для России. Никогда", – резюмировал Байден.
I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.— President Biden (@POTUS) February 24, 2023
A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.
Brutality will never grind down the will of the free.
And Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
Ранее 24 февраля американский лидер констатировал, что Путин думал, будто быстро возьмет Киев, но "встретил мужество Украины и железную волю народов повсюду". Кроме того, добавил Байден, действия президента страны-оккупанта не раскололи, а, наоборот, сплотили за этот год НАТО.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
По состоянию на 20 февраля 2023 года администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, информировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.
20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни – Байден приезжал в Киев. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Украине почти на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев на поезде и отправился в Польшу.