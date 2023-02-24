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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден: Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе

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Байден убежден, что Россия не сможет записать Украину в список своих побед
Байден убежден, что Россия не сможет записать Украину в список своих побед
Фото: EPA

Президент США Джо Байден в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину процитировал слова о том, что свобода сильнее тяги к восстановлению империй. Об этом он написал 24 февраля в Twitter.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор [президент РФ Владимир Путин], стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе", – написал он.

По убеждению президента США, "жестокость никогда не сломит волю свободных".

"И Украина никогда не будет победой для России. Никогда", – резюмировал Байден.

Ранее 24 февраля американский лидер констатировал, что Путин думал, будто быстро возьмет Киев, но "встретил мужество Украины и железную волю народов повсюду". Кроме того, добавил Байден, действия президента страны-оккупанта не раскололи, а, наоборот, сплотили за этот год НАТО.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 20 февраля 2023 года администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, информировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.

20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни – Байден приезжал в Киев. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Украине почти на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев на поезде и отправился в Польшу

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, оккупация, Вашингтон, вторжение, Russia, Ukraine, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, диктатор, российские оккупанты
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