Байден: Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе

Байден убежден, что Россия не сможет записать Украину в список своих побед Фото: EPA

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор [президент РФ Владимир Путин], стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе", – написал он.

По убеждению президента США, "жестокость никогда не сломит волю свободных".

"И Украина никогда не будет победой для России. Никогда", – резюмировал Байден.

I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.



A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.



Brutality will never grind down the will of the free.



And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. — President Biden (@POTUS) February 24, 2023

Ранее 24 февраля американский лидер констатировал, что Путин думал, будто быстро возьмет Киев, но "встретил мужество Украины и железную волю народов повсюду". Кроме того, добавил Байден, действия президента страны-оккупанта не раскололи, а, наоборот, сплотили за этот год НАТО.