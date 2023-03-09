Боррель о диверсии на газопроводах "Северный поток": Расследование обстоятельств продолжается. Речь пока идет о спекуляциях

Об этом 8 марта в Стокгольме на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.
"Что касается "Северного потока – 2" – это серьезные вещи, очень серьезные вещи… Но речь пока идет о спекуляциях, – отметил Боррель. – И давайте серьезно: пока идут расследования, мы не можем сделать окончательных выводов… Была ли диверсия на газопроводе "Северный поток"? Да, была, это понятно... А вот что случилось с "Северным потоком – 2", я не знаю. И до тех пор, [пока] те, кто может знать, а именно власти Швеции, Дании и Германии, [не закончили свое расследование], я не буду занимать какую-либо позицию".
7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.
В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.
В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту.
В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.
Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта The Times.