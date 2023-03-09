Боррель о диверсии на газопроводах "Северный поток": Расследование обстоятельств продолжается. Речь пока идет о спекуляциях

Боррель о взрывах на газопроводах: Пока идут расследования, мы не можем сделать окончательных выводов Фото: EPA

Об этом 8 марта в Стокгольме на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.

"Что касается "Северного потока – 2" – это серьезные вещи, очень серьезные вещи… Но речь пока идет о спекуляциях, – отметил Боррель. – И давайте серьезно: пока идут расследования, мы не можем сделать окончательных выводов… Была ли диверсия на газопроводе "Северный поток"? Да, была, это понятно... А вот что случилось с "Северным потоком – 2", я не знаю. И до тех пор, [пока] те, кто может знать, а именно власти Швеции, Дании и Германии, [не закончили свое расследование], я не буду занимать какую-либо позицию".

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту.

В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.