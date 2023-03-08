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Западные разведки знают имя вероятного спонсора подрыва "Северных потоков" – The Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрывы на газопроводе произошли осенью 2022 года
Взрывы на газопроводе произошли осенью 2022 года
Фото: forsvaret.dk

Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в материале влиятельной британской газеты The Times, который вышел 8 марта.

В публикации издания говорится, что уже через неделю после взрывов, произошедших осенью 2022-го, сотрудники неназванной скандинавской делегации получили в Брюсселе развединформацию, согласно которой взрывы совершили "не американцы, не русские, не поляки", а частная инициатива из Украины. Им сообщили, что эта информация не будет обнародована. 

По данным The Times, предполагаемый спонсор не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. Имя этого лица "циркулировало в разведывательных кругах в течение нескольких месяцев, но не было раскрыто", пишет СМИ. 

Издание предполагает, что в НАТО хотели уберечь Украину от конфронтации с Германией, которая тогда "тянула время с поставками жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T". По оценке газеты, такие действия Запада "вполне справедливы" – Украина отрицала свою причастность и была "ошеломлена докладом". 

По информации The Times, этот человек профинансировал операцию с привлечением яхты, элитных водолазов, использованием поддельных паспортов и "закупкой зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги".

СМИ не называет имени спонсора операции, но пишет, что речь о влиятельном человеке. Предполагается, что это лицо не имело намерения укреплять позиций критиков поставок Украине немецкого оружия, оказывающих давление на правительства ФРГ и канцлера Олафа Шольца. 

Издание считает, что имя этого спонсора "обязательно всплывет, особенно если учесть, что он оставил своеобразную визитную карточку", и предполагает, что отношения Украины с союзниками улучшатся, если этот человек "раскроется". 

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа"Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям. 

7 марта 2023 года The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

Украина не имеет отношения к диверсии, заявили в Офисе президента. В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина непричастна к инциденту

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, НАТО, ФРГ, разведка, газопровод, Северный поток, водолазы, расследование, Северный поток – 2, происшествие
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