Западные разведки знают имя вероятного спонсора подрыва "Северных потоков" – The Times

В публикации издания говорится, что уже через неделю после взрывов, произошедших осенью 2022-го, сотрудники неназванной скандинавской делегации получили в Брюсселе развединформацию, согласно которой взрывы совершили "не американцы, не русские, не поляки", а частная инициатива из Украины. Им сообщили, что эта информация не будет обнародована.

По данным The Times, предполагаемый спонсор не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. Имя этого лица "циркулировало в разведывательных кругах в течение нескольких месяцев, но не было раскрыто", пишет СМИ.

Издание предполагает, что в НАТО хотели уберечь Украину от конфронтации с Германией, которая тогда "тянула время с поставками жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T". По оценке газеты, такие действия Запада "вполне справедливы" – Украина отрицала свою причастность и была "ошеломлена докладом".

По информации The Times, этот человек профинансировал операцию с привлечением яхты, элитных водолазов, использованием поддельных паспортов и "закупкой зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги".

СМИ не называет имени спонсора операции, но пишет, что речь о влиятельном человеке. Предполагается, что это лицо не имело намерения укреплять позиций критиков поставок Украине немецкого оружия, оказывающих давление на правительства ФРГ и канцлера Олафа Шольца.

Издание считает, что имя этого спонсора "обязательно всплывет, особенно если учесть, что он оставил своеобразную визитную карточку", и предполагает, что отношения Украины с союзниками улучшатся, если этот человек "раскроется".