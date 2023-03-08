ГОРДОН
 
 
МИР

Генсек НАТО: Мы не смогли определить, кто стоит за атакой на "Северные потоки". Продолжаются национальные расследования

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мы знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", отметил Столтенберг
Мы знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", отметил Столтенберг
Фото: EPA

Информации о причастных к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" пока нет.

Об этом 8 марта на брифинге перед встречей министров обороны стран Альянса рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует сайт Североатлантического союза.

"Мы знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить что-либо еще о том, кто за этим стоит", – отметил Столтенберг.

По его словам, это также демонстрирует важность защиты критической подводной инфраструктуры стран НАТО, "потому что у нас есть тысячи километров газопроводов, нефтепроводов, электросетей и, конечно же, всех интернет-кабелей".

"Вся эта инфраструктура критически важна для наших обществ", – указал Столтенберг.

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

Украина не имеет отношения к диверсии, заявили в Офисе президента. В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям. 

Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта The Times.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, газопровод, Северный поток, диверсия, расследование, взрывы, инфраструктура, Северный поток – 2, брифинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Галина ГРИШИНА
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
Галина ГРИШИНА
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
Галина ГРИШИНА
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
Галина ГРИШИНА
"Горячий народ. Другое дело в России все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (106235)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (38905)
3
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (34127)
4
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (33232)
5
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (27687)
6
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (25769) G
7
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (25056)
8
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (23698)
 
 
 
 