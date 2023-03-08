Генсек НАТО: Мы не смогли определить, кто стоит за атакой на "Северные потоки". Продолжаются национальные расследования

Мы знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", отметил Столтенберг Фото: EPA

Об этом 8 марта на брифинге перед встречей министров обороны стран Альянса рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует сайт Североатлантического союза.

"Мы знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить что-либо еще о том, кто за этим стоит", – отметил Столтенберг.

По его словам, это также демонстрирует важность защиты критической подводной инфраструктуры стран НАТО, "потому что у нас есть тысячи километров газопроводов, нефтепроводов, электросетей и, конечно же, всех интернет-кабелей".

"Вся эта инфраструктура критически важна для наших обществ", – указал Столтенберг.

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

Украина не имеет отношения к диверсии, заявили в Офисе президента. В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту.