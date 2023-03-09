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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Путин молодец. Потери России в войне против Украины – наибольшие во всех военных конфликтах, где была задействована советская или российская армия

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Яценюк: Путин мочит своих неплохо
Яценюк: Путин мочит своих неплохо
Фото: yatsenyuk.org.ua

Развязав войну против Украины, президент РФ Владимир Путин фактически провел демилитаризацию собственной армии. Такую точку зрения в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Путин молодец. Он мочит своих неплохо. Смотрите: максимальные его расходы – двухмесячная зарплата мобилизованным. За два месяца заработная плата, и еще они выплачивают какие-то деньги после того, как Украина "демобилизует" их", – отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что статистика потерь России в войне против Украины превысила потери Советского Союза в других боевых действиях.

"Это самые большие потери во всех военных конфликтах, которые были, где была задействована советская или российская армия. Есть очень любопытная статистика. Она показывает, что Путин, развязав войну против Украины, провел фактически демилитаризацию своей армии и демобилизацию своих вооруженных сил. Потому что цифры для путинской России ужасающие. Это институт CSIS. Это исключительно подтвержденные и чрезвычайно консервативные цифры. Потери в Афганистане – от 14 до 16 тыс., в Чечне – от 12 до 25 тыс. российских войск, а в Украине, по самым консервативным оценкам, – 60–70 тыс. Хотя наши оценки вдвое больше", – сообщил Яценюк.

По его словам, чтобы после победы Украины восстановить военный потенциал, РФ потребуется много лет.

"Потери России очень велики. И даже наши западные союзники пишут о том, что Россия после завершения этой войны – после победы Украины в этой войне – будет пытаться восстановить свой потенциал. Но на это уйдут не просто годы, а могут уйти десятки лет на то, чтобы восстановить тот потенциал, который Украина фактически демилитаризировала и уменьшила военную мощь России в этой войне", – сказал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 9 марта 2023 года составили около 156 120 человек личного состава.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, война, военные, армия РФ, демобилизация, война России против Украины, войска, потери
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