Яценюк: Путин молодец. Потери России в войне против Украины – наибольшие во всех военных конфликтах, где была задействована советская или российская армия

"Путин молодец. Он мочит своих неплохо. Смотрите: максимальные его расходы – двухмесячная зарплата мобилизованным. За два месяца заработная плата, и еще они выплачивают какие-то деньги после того, как Украина "демобилизует" их", – отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что статистика потерь России в войне против Украины превысила потери Советского Союза в других боевых действиях.

"Это самые большие потери во всех военных конфликтах, которые были, где была задействована советская или российская армия. Есть очень любопытная статистика. Она показывает, что Путин, развязав войну против Украины, провел фактически демилитаризацию своей армии и демобилизацию своих вооруженных сил. Потому что цифры для путинской России ужасающие. Это институт CSIS. Это исключительно подтвержденные и чрезвычайно консервативные цифры. Потери в Афганистане – от 14 до 16 тыс., в Чечне – от 12 до 25 тыс. российских войск, а в Украине, по самым консервативным оценкам, – 60–70 тыс. Хотя наши оценки вдвое больше", – сообщил Яценюк.

По его словам, чтобы после победы Украины восстановить военный потенциал, РФ потребуется много лет.

"Потери России очень велики. И даже наши западные союзники пишут о том, что Россия после завершения этой войны – после победы Украины в этой войне – будет пытаться восстановить свой потенциал. Но на это уйдут не просто годы, а могут уйти десятки лет на то, чтобы восстановить тот потенциал, который Украина фактически демилитаризировала и уменьшила военную мощь России в этой войне", – сказал Яценюк.

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