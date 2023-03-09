За сутки силы обороны уничтожили почти 600 оккупантов, пять танков и систему ПВО – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 590 российских захватчиков.
Другие потери армии РФ в Украине составили:
Данные уточняются, отметили в Генштабе.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.