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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Гора трупов". Оккупант рассказал о больших потерях в армии РФ – перехват ГУР

Российские оккупанты в телефонных разговорах признаются, что несут большие потери
Российские оккупанты в телефонных разговорах признаются, что несут большие потери
Фото: EPA

Российский военный в телефонном разговоре рассказал своему товарищу о большом количестве погибших, тела которых лежат на каждом шагу, и о пренебрежительном отношении оккупантов к мобилизованным. Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный в Telegram Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины 8 марта.

"Да водитель наш, бл...дь, ногу отрезали одну. Семь человек - 300 [ранены]. Бл...дь, гора трупов, бл...дь, еще и прибавилось, бл...дь, вороно. Я вчера рукой ляп-ляп, нах...й а там х...як еб...ло чье-то из земли торчит", – поделился оккупант в разговоре.

Также он рассказал о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которые отправляются на смену погибшим как "пушечное мясо".

"Там же никто с этими резервистами не разговаривает, бл...дь. Я сидел вчера, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией. Они что, ебн...тые, какие нах...й там штурмы, бл...дь", – отметил российский захватчик.

В ГУР МО напоминают российским захватчикам, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять убитыми до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.

По оценке британской разведки, на 17 февраля вооруженные силы РФ и российские ЧВК уже потеряли от 175 до 200 тыс. человек, среди которых от 40 до 60 тыс. – убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

Армия РФ только за январь 2023 года потеряла в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля привел спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По данным Генштаба ВСУ на утро 8 марта, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 155  530 российских оккупантов (550 – за последние сутки). В ВСУ не публикуют данные о количестве раненых оккупантов. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

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