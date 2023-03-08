"Гора трупов". Оккупант рассказал о больших потерях в армии РФ – перехват ГУР

"Да водитель наш, бл...дь, ногу отрезали одну. Семь человек - 300 [ранены]. Бл...дь, гора трупов, бл...дь, еще и прибавилось, бл...дь, вороно. Я вчера рукой ляп-ляп, нах...й а там х...як еб...ло чье-то из земли торчит", – поделился оккупант в разговоре.

Также он рассказал о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которые отправляются на смену погибшим как "пушечное мясо".

"Там же никто с этими резервистами не разговаривает, бл...дь. Я сидел вчера, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией. Они что, ебн...тые, какие нах...й там штурмы, бл...дь", – отметил российский захватчик.

В ГУР МО напоминают российским захватчикам, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.