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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация и ракетчики за сутки нанесли 15 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация ударила по районам скопления россиян и позиции вражеского ЗРК
Украинская авиация ударила по районам скопления россиян и позиции вражеского ЗРК
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные 8 марта нанесли удары по целям врага. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 9 марта.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02y8faMuVZ86t6tTTvAkvhPnw8u4r42cECvS82dfqtCX7mSUqxkrMPQEom3LdoDGyrl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 8 марта, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 155 530 российских оккупантов, 3436 танков и тысячи единиц другой военной техники. В ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: авиация, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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