Украинская авиация и ракетчики за сутки нанесли 15 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ", – отметили в Генштабе.