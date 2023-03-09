Украинская авиация и ракетчики за сутки нанесли 15 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
"А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ", – отметили в Генштабе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 8 марта, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 155 530 российских оккупантов, 3436 танков и тысячи единиц другой военной техники. В ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.