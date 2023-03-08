"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета". Спецназ СБУ уничтожил российский "Солнцепек" в момент его залпа. Видео

Воины Центра спецопераций "А" СБУ сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа, отметили в спецслужбе Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Видео 8 марта опубликовано в Facebook СБУ.

Отмечается, что спецназовцы СБУ уничтожили российский "Солнцепек" FPV-дроном.

"Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа, – сказано в сообщении. – "Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета".