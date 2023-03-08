"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета". Спецназ СБУ уничтожил российский "Солнцепек" в момент его залпа. Видео

Видео 8 марта опубликовано в Facebook СБУ.
Отмечается, что спецназовцы СБУ уничтожили российский "Солнцепек" FPV-дроном.
"Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа, – сказано в сообщении. – "Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета".
С начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) украинские военные уничтожили около 155 530 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне против Украины 488 реактивных систем залпового огня.