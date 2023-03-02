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Лукашенко в Китае ищет пути обхода санкций, но не только – Институт исследования войны

Лукашенко прилетел в Пекин 28 февраля
Лукашенко прилетел в Пекин 28 февраля
Фото: ЕРА

Визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай имеет не только экономические, но и политические цели. Об этом в оперативном анализе 1 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По его данным, 1 марта Лукашенко и глава КНР подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу российских санкций путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь.

Документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, договор о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.

"Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем в области технологического развития, включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских предприятий современными китайскими технологиями, торговлю товарами и услугами. Он также сказал, что Минск заинтересован в изучении компетенций и технологий китайских компаний в производстве двигателей, трансмиссий, мостов, других узлов и агрегатов", – говорится в сообщении.

Непризнанный президент РФ, вероятно, хочет поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от усиления "интеграции" с РФ, считают военные эксперты. Напоминая, что Лукашенко ищет китайской поддержки, одновременно пытаясь отсрочить поглощение Россией через Союзное государство.

Контекст:

Лукашенко прилетел в Пекин 28 февраля. В Китае у него запланированы переговоры со "старым другом" Си Цзиньпином и ряд других встреч. Визит продлится до 2 марта, он проходит на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за опасений, что Китай может принять решение о предоставлении России летальной помощи. 

Перед этим Лукашенко Си Цзиньпин встречались в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. Во время встречи они договорились повысить уровень отношений двух стран до "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства". 

Теги: Россия, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, промышленность, переговоры
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