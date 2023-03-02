Лукашенко в Китае ищет пути обхода санкций, но не только – Институт исследования войны

По его данным, 1 марта Лукашенко и глава КНР подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу российских санкций путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь.

Документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, договор о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.

"Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем в области технологического развития, включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских предприятий современными китайскими технологиями, торговлю товарами и услугами. Он также сказал, что Минск заинтересован в изучении компетенций и технологий китайских компаний в производстве двигателей, трансмиссий, мостов, других узлов и агрегатов", – говорится в сообщении.

Непризнанный президент РФ, вероятно, хочет поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от усиления "интеграции" с РФ, считают военные эксперты. Напоминая, что Лукашенко ищет китайской поддержки, одновременно пытаясь отсрочить поглощение Россией через Союзное государство.