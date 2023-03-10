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Гордон: Я не состою в фан-клубе Зеленского, но когда эта сука Лукашенко обзывает моего президента, мне хочется ему сказать: "Ты, говно собачье, заткнись!"

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Гордон: Если Лукашенко думает соскочить, повертеться у Китая где-то, ничего не выйдет. Его достанут
Гордон: Если Лукашенко думает соскочить, повертеться у Китая где-то, – ничего не выйдет. Его достанут
Фото: Gordonua.com

Рано или поздно считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко ответит за все свои поступки, в том числе относительно Украины. Такое мнение 7 марта во время YouTube-стрима с главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман высказал основатель издания Дмитрий Гордон.

Бацман попросила Гордона прокомментировать последние заявления Лукашенко об Украине, в том числе его выпад в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко обозвал его "гнидой"

"Ты знаешь, я не состою в фан-клубе Владимира Зеленского. Но когда эта сука Лукашенко обзывает моего президента, мне хочется ему сказать: "Ты, говно собачье, заткнись! Завали свое ...бало". Он еще будет рассказывать, кто гнида... Он сам гнида – конченая гнида, гнидозная гнида. Ненавижу его. Он будет отвечать вместе с [президентом России Владимиром] Путиным за все свои преступления. Если он думает соскочить, там, повертеться у Китая где-то, – ничего не выйдет. Его достанут. Найдут и достанут. Сука! Чистая гнида", – сказал Гордон.

Журналист назвал Лукашенко "артистом" и предположил, что тот сделал это заявление, чтобы выслужиться перед Путиным. 

"Он же просто так ничего не говорит. Он подал сигнал Путину, чтобы понравиться. То попал в немилость к Путину, потому что к китайцам поехал. Там слишком хорошо его принимали. Теперь подал сигнал Путину: "Я же свой. Смотри, Зеленского "гнидой" назвал, причем дважды, чтобы ты услышал. Ты, может, первый раз не услышал, на второй уже точно услышишь". Чучело тупое! Ничего-ничего, колокол прозвенит по нему, я уверен в этом. Прозвенит", – сказал Гордон.

Бацман уточнила, не являются ли подобные заявления признаком того, что Лукашенко готовится к каким-то шагам в войне России против Украины. 

"Что он может сделать? Все, что он мог сделать, он уже сделал. Армию он против нас не двинет – он ссыт это делать. И знает почему. И вообще он ссыкун и дотрындится. Уже, я знаю, терпение заканчивается у многих в мире по поводу этой мрази", – сказал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Лукашенко поддерживает Россию в войне против Украины. Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

7 марта 2023 года Лукашенко публично прокомментировал инцидент с российским самолетом-разведчиком А-50 на аэродроме в Мачулищах. Вероятно, он был поврежден в результате взрывов 26 февраля. Лукашенко заявил, что к этому причастна Украина, и высказал мнение, что без одобрения Зеленского эта операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

В МИД Украины категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Александр Лукашенко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины
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