Гордон: Я не состою в фан-клубе Зеленского, но когда эта сука Лукашенко обзывает моего президента, мне хочется ему сказать: "Ты, говно собачье, заткнись!"

Бацман попросила Гордона прокомментировать последние заявления Лукашенко об Украине, в том числе его выпад в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко обозвал его "гнидой".

"Ты знаешь, я не состою в фан-клубе Владимира Зеленского. Но когда эта сука Лукашенко обзывает моего президента, мне хочется ему сказать: "Ты, говно собачье, заткнись! Завали свое ...бало". Он еще будет рассказывать, кто гнида... Он сам гнида – конченая гнида, гнидозная гнида. Ненавижу его. Он будет отвечать вместе с [президентом России Владимиром] Путиным за все свои преступления. Если он думает соскочить, там, повертеться у Китая где-то, – ничего не выйдет. Его достанут. Найдут и достанут. Сука! Чистая гнида", – сказал Гордон.

Журналист назвал Лукашенко "артистом" и предположил, что тот сделал это заявление, чтобы выслужиться перед Путиным.

"Он же просто так ничего не говорит. Он подал сигнал Путину, чтобы понравиться. То попал в немилость к Путину, потому что к китайцам поехал. Там слишком хорошо его принимали. Теперь подал сигнал Путину: "Я же свой. Смотри, Зеленского "гнидой" назвал, причем дважды, чтобы ты услышал. Ты, может, первый раз не услышал, на второй уже точно услышишь". Чучело тупое! Ничего-ничего, колокол прозвенит по нему, я уверен в этом. Прозвенит", – сказал Гордон.

Бацман уточнила, не являются ли подобные заявления признаком того, что Лукашенко готовится к каким-то шагам в войне России против Украины.

"Что он может сделать? Все, что он мог сделать, он уже сделал. Армию он против нас не двинет – он ссыт это делать. И знает почему. И вообще он ссыкун и дотрындится. Уже, я знаю, терпение заканчивается у многих в мире по поводу этой мрази", – сказал Гордон.

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