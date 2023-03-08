Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень и зависимость от кремлевского диктатора – глава внешнеполитического комитета Рады

Об этом он заявил 7 марта в комментарии белорусскому оппозиционному изданию "Зеркало".

"Своими дикими оскорблениями Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень. По сути, он охарактеризовал себя", – сказал нардеп.

Мережко подчеркнул, что если глава государства – даже нелегитимный – вместо рациональных аргументов опускается до уровня площадной брани, то это говорит "о его полной безнадежности".

"По всей видимости, минский диктатор [Лукашенко] окончательно попал в зависимость от кремлевского диктатора [Путина]", – добавил глава комитета.