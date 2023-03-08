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Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень и зависимость от кремлевского диктатора – глава внешнеполитического комитета Рады

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Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что "вызов брошен"
Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что "вызов брошен"
Фото: EPA

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко окончательно попал в зависимость от президента РФ Владимира Путина и продемонстрировал это, оскорбляя президента Украины Владимира Зеленского, считает нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Об этом он заявил 7 марта в комментарии белорусскому оппозиционному изданию "Зеркало".

"Своими дикими оскорблениями Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень. По сути, он охарактеризовал себя", – сказал нардеп.

Мережко подчеркнул, что если глава государства – даже нелегитимный – вместо рациональных аргументов опускается до уровня площадной брани, то это говорит "о его полной безнадежности".

"По всей видимости, минский диктатор [Лукашенко] окончательно попал в зависимость от кремлевского диктатора [Путина]", – добавил глава комитета. 

Контекст:

26 февраля оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики, заявила о повреждении редкого российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска. Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. 

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в Беларуси этот факт поначалу отрицали).

Лукашенко 7 марта подтвердил инцидент в Мачулищах, назвав его "терактом". Он обвинил в этом "украинского диверсанта" и 20 его "пособников" из Беларуси, СБУ и ЦРУ, а также заявил, что все они якобы задержаны белорусскими силовиками. 

По мнению Лукашенко, президент Украины не мог не знать о такой операции. Он обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен". При этом Лукашенко заверил, что Беларусь не намерена быть втянутой в войну.

В МИД категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского.

В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Александр Мережко
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